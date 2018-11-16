FETÖ şüphelisi iş insanı beraat etti

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 'örgüt üyesi' olduğu iddiasıyla 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuksuz yargılanan ve 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılarak tutuklanan iş insanı Nuh Elmacıoğlu, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'ne yaptığı itiraz başvurusuyla beraat etti. Elmacıoğlu, kararla tahliye edildi.

4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde geçen 20 Nisan'da görülen davada, tutuksuz olarak yargılanan sanık Nuh Elmacıoğlu ve avukatları hazır bulunmuştu. Elmacıoğlu, 3 Eylül 2013 tarihinde İstanbul Fatihte'ki, Bank Asya'dan ABD'deki bir okula 242 bin 950 dolar yatırdığı iddialarıyla FETÖ/PDY üyeliğinden yargılanıyordu. Elmacıoğlu yargılama süresince hakkındaki iddiaları reddetmiti. 4. Ağır Ceza Mahkemesi yargılama sonucunda tutuksuz yargılanan Elmacıoğlu'nu oy çokluğuyla 'silahlı terör örgütü üyeliği'nden 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırarak tutuklanmasına karar verdi. FETÖ üyesi olduğu iddiasıyla tutuklanan Nuh Elmacıoğlu’nun avukatı Ankara Bölge Adliye Mahkemesine itirazda bulundu. Ankara Bölge İdare Mahkemesi itiraz üzerine yaptığı yargılama sonucunda Elmacıoğlu'nun beraatine ve tahliyesine karar verdi.

