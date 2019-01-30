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FETÖ şüphelisi ’İsmail’in Yeri’ isimli et lokantasının sahibi İsmail Çolak teslim oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 30.01.2019 10:27 | Son Güncelleme

15 Temmuz darbe girişiminin ardından hakkında yakalama kararı çıkarılan ve yurt dışına kaçan ünlü et lokantası sahibi İsmail Çolak, Polanya’dan gelerek teslim oldu.Edinilen bilgiye göre, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması soruşturmaları kapamında, Bolu Dağı’nda bulunan ünlü et lokantasının sahibi İsmail Çolak hakkında yakalama kararı çıkarıldı.Finlandiya’ya kaçtığı belirlenen Çolak, dün itirafçı olmak istediğini söyleyerek, Türk yetkililerine teslim olacağını belirtti.

15 Temmuz darbe girişiminin ardından hakkında yakalama kararı çıkarılan ve yurt dışına kaçan ünlü et lokantası sahibi İsmail Çolak, Polanya’dan gelerek teslim oldu.
Edinilen bilgiye göre, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması soruşturmaları kapamında, Bolu Dağı’nda bulunan ünlü et lokantasının sahibi İsmail Çolak hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Finlandiya’ya kaçtığı belirlenen Çolak, dün itirafçı olmak istediğini söyleyerek, Türk yetkililerine teslim olacağını belirtti. Talebinin kabul edilmesi üzerine, Polanya’dan Türkiye’ye gelen İsmail Çolak İstanbul Havalimanı’nda gözaltına alındı.
Çolak’ın adli işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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