FETÖ şüphelisi İstanbul'da yakalandı

ESKİŞEHİR, (DHA)- FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan F.C.U., İstanbul'da yakalanarak Eskişehir'e getirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturmasında, terör örgütü üyesi olmakla suçlanan F.C.U.'yu İstanbul'da kaldığı bir evde yakaladı. Terör örgütünün haberleşme sistemi olan ByLock programını kullandığı öne sürülen F.C.U., gözaltına alınarak Eskişehir'e getirildi. F.C.U.'nun sorgulamasının tamamlanmasından sonra adliyeye sevk edileceği belirtildi.
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