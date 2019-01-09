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FETÖ şüphelisi Jandarma İstihbarat Müdür Vekili Binbaşı, Adliye'ye sevk edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.01.2019 18:03 | Son Güncelleme

ADANA Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖPDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan Adana Jandarma Bölge Komutanlığı?nda İstihbarat Şube Müdür Vekili Binbaşı H.İ.K.

ADANA Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖPDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan Adana Jandarma Bölge Komutanlığı?nda İstihbarat Şube Müdür Vekili Binbaşı H.İ.K. adliyeye sevk edildi.
Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından, FETÖPDY silahlı terör örgütünün deşifresine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, halen Adana Jandarma Bölge Komutanlığında İstihbarat Şube Müdür Vekili olarak görev yapan şüpheli Jandarma Binbaşı H.İ.K. hakkında gözaltı ev ve işyerlerinde arama kararı verildi.
FETÖ BAĞLANTISI
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli jandarma binbaşıyı gözaltına alırken, işyeri ve evinde de arama yapıldı. Yapılan çalışmalarda, hakkında FETÖ terör örgütüyle bağlantısı bulunduğu şeklinde ifade ve beyanda bulunduğu öğrenilen şüpheli binbaşının, Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı'nda İstihbarat Şube Müdürü olarak görev yaptığı dönemde, örgütün sözde mahrem imamları ile ankesörlü telefon ve büfelerde bulunan sabit hatlardan görüştüğü öne sürüldü. Şüpheli H.İ.K., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilerek, adliyeye sevk edildi.

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