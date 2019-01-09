FETÖ şüphelisi Jandarma İstihbarat Müdür Vekili Binbaşı Adliye'ye sevk edildi (2)

ZANLI TUTUKLANDI\nFET\u00d6 \u015f\u00fcphelisi Adana Jandarma B\u00f6lge Komutanl\u0131\u011f\u0131 \u0130stihbarat \u015eube M\u00fcd\u00fcr Vekili Binba\u015f\u0131 H.\u0130.K. sevk edildi\u011fi N\u00f6bet\u00e7i Sulh Ceza Hakimli\u011fi taraf\u0131ndan tutukland\u0131.PARTNEROnu b\u00f6yle g\u00f6rmediniz! Bak\u0131n hangi \u00fcnl\u00fcym\u00fc\u015fMangaldan zehirlenen kad\u0131n hastaneye kald\u0131r\u0131ld\u0131Ankara'da tefecilik yapan \u00e7eteye operasyon: 10 g\u00f6zalt\u0131
Okuyucu Yorumları 0 yorum