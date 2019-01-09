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FETÖ şüphelisi Jandarma İstihbarat Müdür Vekili Binbaşı Adliye'ye sevk edildi (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 09.01.2019 19:12 | Son Güncelleme

ZANLI TUTUKLANDI FETÖ şüphelisi Adana Jandarma Bölge Komutanlığı İstihbarat Şube Müdür Vekili Binbaşı H.İ.K.

ZANLI TUTUKLANDI
FETÖ şüphelisi Adana Jandarma Bölge Komutanlığı İstihbarat Şube Müdür Vekili Binbaşı H.İ.K. sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

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