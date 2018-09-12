HABER

FETÖ şüphelisi kadın otelde yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.09.2018 14:49 | Son Güncelleme

ERZURUM'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan Z.T.

Zafer BARIŞ/NEVŞEHİR, (DHA)- ERZURUM'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan Z.T. (27) adlı kadın, Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde kaldığı otelde yakalandı.
Erzurum'da adli makamlarca FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında yakalama kararı bulunan Z.T.'nin Ürgüp'te bir otelde kaldığı belirlendi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, otele düzenledikleri baskınla Z.T.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Z.T, Erzurum'a gönderildi.

PARTNEREğer poponuzu dikleştirmek istiyorsanız...Eğer poponuzu dikleştirmek istiyorsanız...
Suriye sınırına askeri sevkiyat sürüyorSuriye sınırına askeri sevkiyat sürüyor
Islak elle dinamoya dokunan çocuk öldüIslak elle dinamoya dokunan çocuk öldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Canlı yayında son nefesini verdi!

Canlı yayında son nefesini verdi!

AK Partili Bülent Turan'dan dikkat çeken sözler: Bırakın krizi, bırakın bazı sıkıntıları

AK Partili Bülent Turan'dan dikkat çeken sözler: Bırakın krizi, bırakın bazı sıkıntıları

Demet Akalın-Okan Kurt ayrılığında yeni detay: Kırmızı çizgim...

Demet Akalın-Okan Kurt ayrılığında yeni detay: Kırmızı çizgim...

Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı'ndan gece baskını

Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı'ndan gece baskını

'Son savaş' başlıyor! Suriye'den temizlenecekler

'Son savaş' başlıyor! Suriye'den temizlenecekler

Can Ataklı'dan gündem yaratacak iddia: AK Parti, İstanbul'da Davutoğlu'nu aday gösterebilir

Can Ataklı'dan gündem yaratacak iddia: AK Parti, İstanbul'da Davutoğlu'nu aday gösterebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Sosyal medyayı sallayan kayıp paylaşımı... İstanbul 24 yaşındaki İlke Gelgeç için seferber oldu!

Sosyal medyayı sallayan kayıp paylaşımı... İstanbul 24 yaşındaki İlke Gelgeç için seferber oldu!

Balık sandığı şeyin yaban domuzu olduğunu görünce şaşkınlık yaşadı

Balık sandığı şeyin yaban domuzu olduğunu görünce şaşkınlık yaşadı

İzmir'de iğrenç olay! 6 yaşındaki kızını istismar eden sevgilisini savundu

İzmir'de iğrenç olay! 6 yaşındaki kızını istismar eden sevgilisini savundu

Otobüs tacizcisi yakalandı! 'İlk başta günahını almayayım dedim ama...'

Otobüs tacizcisi yakalandı! 'İlk başta günahını almayayım dedim ama...'

Adana'da korkunç olay! Önce sevgilisini öldürdü sonra intihar etti

Adana'da korkunç olay! Önce sevgilisini öldürdü sonra intihar etti

Burdur'da korkunç iddia: Kızım için 30 bin lira teklif etti, üç kez kaçırıp...

Burdur'da korkunç iddia: Kızım için 30 bin lira teklif etti, üç kez kaçırıp...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.