FETÖ şüphelisi kadın otelde yakalandı

Zafer BARIŞ/NEVŞEHİR, (DHA)- ERZURUM'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan Z.T. (27) adlı kadın, Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde kaldığı otelde yakalandı.
Erzurum'da adli makamlarca FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında yakalama kararı bulunan Z.T.'nin Ürgüp'te bir otelde kaldığı belirlendi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, otele düzenledikleri baskınla Z.T.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Z.T, Erzurum'a gönderildi.
Rai müziğinin ünlü ismi Cezayir asıllı şarkıcı Rachid Taha hayatını kaybetti
Katilden kan donduran itiraf: Seks oyunu sırasında öldü!
İstanbul'da kan donduran görüntüler! Köpeğe tecavüz ederken yakalandı
Melih Gökçek'e şok üstüne şok: Şimdi de statları gitti!
Aziz Kocaoğlu meydan okudu: Ne Kılıçdaroğlucuyum ne Muharrem İnceciyim
Muharrem İnce'den büyük tepki: Çılgınlık! Bardağı taşıran son damla
Sivas'ta korkutan görüntü!
Rusya'nın en seksi kadını Irina Shayk seçildi!
Balık sandığı şeyin yaban domuzu olduğunu görünce şaşkınlık yaşadı
İzmir'de iğrenç olay! 6 yaşındaki kızını istismar eden sevgilisini savundu
Bu hastalık Türkiye'de ilk kez görüldü! Sigortalar poliçe yenilemedi, aile yardım istiyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum