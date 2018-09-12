FETÖ şüphelisi kadın otelde yakalandı

Zafer BARIŞ/NEVŞEHİR, (DHA)- ERZURUM'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan Z.T. (27) adlı kadın, Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde kaldığı otelde yakalandı.

Erzurum'da adli makamlarca FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında yakalama kararı bulunan Z.T.'nin Ürgüp'te bir otelde kaldığı belirlendi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, otele düzenledikleri baskınla Z.T.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Z.T, Erzurum'a gönderildi.

