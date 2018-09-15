FETÖ şüphelisi, KKTC'de sahte kimlikle yakalandı

Sefa KARAHASAN, LEFKOŞA (DHA)- KKTC'de FETÖ şüphelisi Hidayet D., Ercan Havaalimanı'ndan sahte kimlikle çıkış yapmak isterken yakalandı.
KKTC Emniyet Genel Müdürlüğü'nde oluşturulan özel birim, Türkiye'den gelen istihbarati bilgilere göre FETÖ operasyonlarını sıklaştırdı. KKTC'de barınan FETÖ üyeleri de, ya Güney Kıbrıs'a kaçıyor, ya da sahte kimliklerle Türkiye üzerinden Avrupa'ya uçuyor. Bazı FETÖ üyelerinin ise, sahte KKTC kimliği ile 'Türkiye'ye giriş yaptığı' ileri sürüldü. Önceki gün KKTC Ercan Havaalimanı'nda emniyet birimleri Türkiye'de aranan Hidayet D.'yi sahte kimlikle çıkış yapmak isterken yakaladı. Şüpheli arandığı için sahte kimlik düzenlediğini kabul etti. Hidayet D.'nin, işlemlerinin ardından Türkiye'ye iade edilmesi bekleniyor.
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