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FETÖ şüphelisi mühendis Eskişehir'de yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.12.2018 11:10 | Son Güncelleme

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkına yakalama kararı bulunan inşaat mühendisi A.T., Eskişehir'de gözaltına alındı.

ESKİŞEHİR, (DHA)- FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkına yakalama kararı bulunan inşaat mühendisi A.T., Eskişehir'de gözaltına alındı.
Eskişehir-Bozüyük karayolu kent girişindeki polis uygulama noktasında durduran bir araçta bulunan A.T.'nin yapılan kimlik sorgulamasında, İstanbul'da yürütülen FETÖ/PDY soruşturmasında 'terör örgütü üyesi olmak' suçundan arandığı ve hakkında yakalama kararı çıkartıldığı belirlendi. Gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerine teslim edilen A.T.'nin işlemlerinin ardından İstanbul'a gönderileceği bildirildi.

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