FETÖ şüphelisi öğretmen Eskişehir'de yakalandı

ESKİŞEHİR, (DHA)- FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan Sümeyra D.Ö. isimli öğretmen, Eskişehir'de yakalandı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen Sümeyra D.Ö., İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekipleri tarafından Batıkent Mahallesi'nde saklandığı hücre evinde yakalandı. Örgütün gizli haberleşme programı 'ByLock' kullanıcısı olduğu tespit edilen şüpheli, gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Sümeyra D.Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Sümeyra D.Ö.'nün, başkomiser eşinin de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında meslekten ihraç edildiği ve arandığı öğrenildi.

