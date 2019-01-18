HABER

FETÖ şüphelisi öğretmen ve muhasebeci beraat etti

YAŞAM HABERLERİ  | 18.01.2019 11:23 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de FETÖ/PDY davasında kapatılan Bank Asya'da hesapları olduğu iddiasıyla tutuksuz yargılanan meslekten ihraç öğretmen Leyla T. ile muhasebeci Muhsin O. beraat etti.

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de FETÖ/PDY davasında kapatılan Bank Asya'da hesapları olduğu iddiasıyla tutuksuz yargılanan meslekten ihraç öğretmen Leyla T. ile muhasebeci Muhsin O. beraat etti.
Kayseri 2'nci ve 4'üncü Ağır Ceza Mahkemeleri'nde görülen farklı davalarda muhasebeci Muhsin O. ile meslekten ihraç öğretmen Leyla T. hazır bulundu. Kapatılan Bank Asya'da hesabı olduğu iddiasıyla 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuksuz yargılanan muhasebeci Muhsin O., örgütsel bir amacı olmadığını öne sürerek, beraatını istedi. 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde aynı suçtan yargılanan ihraç öğretmen Leyla T. de suçsuz olduğunu öne sürdü ve beraatını istedi.
Mahkeme heyetleri yapılan yargılamalar sonucu, sanıklar Muhsin O. ile Leyla T.'nin, banka hesaplarının açılış tarihi itibariyle örgütsel olmadığı gerekçeleriyle beraatlarına karar verdi.

PARTNEREski eşle nafaka kavgasıEski eşle nafaka kavgası
İzmir'de PKK operasyonu: 16 gözaltıİzmir'de PKK operasyonu: 16 gözaltı
Kimyasal deposundaki gaz sızıntısını güvenlik görevlileri fark ettiKimyasal deposundaki gaz sızıntısını güvenlik görevlileri fark etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Askerlerden korkunç ifadeler: Boğulduğum kabuslar görüyorum

Askerlerden korkunç ifadeler: Boğulduğum kabuslar görüyorum

AK Parti'li başkandan dikkat çeken sözler

AK Parti'li başkandan dikkat çeken sözler

Ve kabul edildi! Milyonları ilgilendiren haber

Ve kabul edildi! Milyonları ilgilendiren haber

Paşa'da Diagne şoku! Rakibine tükürdü...

Paşa'da Diagne şoku! Rakibine tükürdü...

Bilal Erdoğan tutuklanacaktı! Plan ortaya çıktı

Bilal Erdoğan tutuklanacaktı! Plan ortaya çıktı

Nihat Hatipoğlu rektör oldu

Nihat Hatipoğlu rektör oldu

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Türkiye'yi yasa boğmuştu! Cani babanın ifadesi ortaya çıktı

Türkiye'yi yasa boğmuştu! Cani babanın ifadesi ortaya çıktı

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Uludağ'da akılalmaz olay! Aç kalan hayvanlara yemek götürüyordu

Uludağ'da akılalmaz olay! Aç kalan hayvanlara yemek götürüyordu

İşte Türkiye'nin konuştuğu o cani!

İşte Türkiye'nin konuştuğu o cani!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Vahşet! Kesik kol ve kalça kemiğinden sonra, kafa ve vücut parçaları bulundu

Vahşet! Kol ve kalça kemiğinden sonra, kafa ve vücut parçaları...

Adana'daki sır ölümün ardından dram çıktı: Kimseye acı çektirmek istemiyorum!

Ölüme götüren sır mektupla ortaya çıktı!

Boşanma davasında tazminat nasıl alınır?

Boşanma davasında tazminat nasıl alınır?

Sivas'ta fuhuş operasyonu: 4'ü kadın 5 kişiye gözaltı

'Çek çek soyunayım valla, çek'

Mertcan'ın ölümü Türkiye'yi yasa boğmuştu! Cani babanın ifadesi ortaya çıktı

Türkiye'yi yasa boğmuştu! Cani babanın ifadesi ortaya çıktı

Hurdacıda kesilen aletten yayılan 'koku' panik yarattı

Kokusu her yeri sardı! Panik anları...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.