FETÖ şüphelisi polisler adliyede

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de terör örgütü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve daha önce meslekten ihraç edilen 4 polis, adliyeye sevk edildi.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, önceki gün düzenledikleri operasyonda haklarında yakalama kararı bulunan 4 eski polisi gözaltına aldı. TEM Şubesi'ne götürülen şüpheliler yapılan sorgulamalarının ardından, 'terör örgütü üyesi olmak' suçundan bu sabah adliyeye sevk edildi.

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