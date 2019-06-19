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FETÖ şüphelisi sahte kimlik ve ehliyetle yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.06.2019 15:18 | Son Güncelleme

Karabük’te FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne üye olmak suçundan hakkında arama kararı bulunan İ.Ö gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre FETÖ/PDY Silahlı Terör örgütünün soruşturmaları kapsamında firari olarak aranmakta olan şahısların saklandıkları hücre evlerinin tespit ve deşifresine yönelik İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından ortaklaşa yapılan çalışmalar kapsamında hakkında arama kararı bulunan İ.Ö isimli şüpheli saklandığı evinde yakalanarak gözaltına alındı.

Karabük’te FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne üye olmak suçundan hakkında arama kararı bulunan İ.Ö gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre FETÖ/PDY Silahlı Terör örgütünün soruşturmaları kapsamında firari olarak aranmakta olan şahısların saklandıkları hücre evlerinin tespit ve deşifresine yönelik İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından ortaklaşa yapılan çalışmalar kapsamında hakkında arama kararı bulunan İ.Ö isimli şüpheli saklandığı evinde yakalanarak gözaltına alındı. Bylock kaydı olan şüphelinin, Bank Asya’da hesabının bulunduğu ve Mahrem Hava Kuvvetleri Yapılanmasında Müdür Yardımcısı olarak ifadelerde adının geçtiği öğrenildi. Şüphelinin kullandığı nüfus cüzdanının ve ehliyetinin kardeşi S.Ö adına olduğu tespit edilirken, aramalar neticesinde ele geçirilen iki adet cep telefonuna el konuldu.
Gözaltına alınan şüpheli hakkında Cumhuriyet Savcısı tarafından sahte kimlik belgeleri ile ilgili Resmi Belgede Sahtecilik suçundan ayrı bir işlem yapılırken, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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