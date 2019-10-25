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FETÖ şüphelisi sahte kimlikle yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.10.2019 11:06 | Son Güncelleme

Antalya’da FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında aranan Y.G.

Antalya’da FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında aranan Y.G. isimli şahıs üzerinde başkasına ait nüfus cüzdanı ile yakalandı. Nüfus cüzdanının ağabeyine ait olduğu ortaya çıktı.
Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yapılan çalışmalarda, Kahramanmaraş Ağır Ceza İlamat Masasınca Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçundan 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan aslen Y.G. isimli şahıs, İbrahim Sözen Caddesi üzeri kapalı çarşı içerisinde yakalandı. Kendisini M.G. olarak tanıtan ve M.G. adına düzenlenmiş nüfus cüzdanı ibraz eden şahsın, ağabeyine ait nüfus cüzdanına kendi fotoğrafını yapıştırdığı tespit edildi.
Cumhuriyet Savcısının talimatı doğrultusunda şahıs hakkında “Başkasına Ait Kimlik Bilgilerini Kullanma” ve “Resmi Evrakta Sahtecilik” suçlarından ayrıca adli işlem başlatıldı. İşlemlerinin tamamlanmasını müteakip adli mercilere sevk edilen Y.G., Manavgat Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

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