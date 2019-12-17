FETÖ şüphelisi, saklandığı köyde yakalandı

Nurettin ARKAN/ISPARTA, (DHA) - ISPARTA'da, 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek'ten aranan A.H. (47), jandarma operasyonuyla gizlendiği köyde yakalandı.

Isparta Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek' suçlarından hakkında 3 yakalama kararı bulunan A.H.'nin, merkeze bağlı Yakaören köyünde gizlendiğini belirledi. Yapılan çalışmalar sonucu saklandığı adrese baskın düzenleyen ekipler, A.H.'yi gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.H., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

