HABER

FETÖ şüphelisi sanat yönetmeni sınırda yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.03.2019 16:52 | Son Güncelleme

EDİRNE'de yasa dışı yollarla Yunanistan'a çıkış yapmaya çalışan FETÖ/PDY şüphelisi eski sanat yönetmeni A.G.

Ünsal YÜCEL/İPSALA (Edirne), (DHA)- EDİRNE'de yasa dışı yollarla Yunanistan'a çıkış yapmaya çalışan FETÖ/PDY şüphelisi eski sanat yönetmeni A.G. (39), sınır birliği askerlerince yakalanarak, gözaltına alındı.
İpsala ilçesine bağlı Yenikarpuzlu beldesinde devriye görevi yapan sınır birliği ekipleri Meriç Nehri kenarında yasa dışı yollarla Yunanistan'a çıkış hazırlığında olan 1 kişiyi yakalayarak, gözaltına aldı. Jandarma ekiplerine teslim edilen şüphelinin, kapatılan Fatih Üniversitesi'nde sanat yönetmenliği yapan ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'FETÖ/PDY'ye üye olmak' suçundan hakkında devam eden soruşturması bulunan A.G. olduğu belirlendi. A.G.'nin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

PARTNERHülya Avşar ve Saadettin Saran aşkı yeniden mi alevlendi?Hülya Avşar ve Saadettin Saran aşkı yeniden mi alevlendi?
Ankara'da aranan FETÖ şüphelisi, Malatya'da yakalandıAnkara'da aranan FETÖ şüphelisi, Malatya'da yakalandı
Malatya’da DEAŞ operasyonu: 3 tutuklamaMalatya’da DEAŞ operasyonu: 3 tutuklama
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yerel seçim öncesi önemli açıklama: 7-8 puan düşük olacak...

Yerel seçim öncesi önemli açıklama: 7-8 puan düşük olacak...

Memur zam ve tazminatlarına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı

Memur zam ve tazminatlarına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı

Merkez Bankası'na işte doların ilk tepkisi

Merkez Bankası'na işte doların ilk tepkisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Golan Tepeleri açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Golan Tepeleri açıklaması

Gözaltı haberleri peş peşe geliyor! Avukatlar, mühendisler...

Gözaltı haberleri peş peşe geliyor! Avukatlar, mühendisler...

Avrupa Birliği'nden Golan Tepeleri ile ilgili net açıklama

Avrupa Birliği'nden Golan Tepeleri ile ilgili net açıklama

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Üvey anne dehşeti kamerada!

Üvey anne dehşeti kamerada!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Beşiktaş'ta korkunç kaza! 1 ölü yaralı 2 yaralı

Beşiktaş'ta korkunç kaza! 1 ölü yaralı 2 yaralı

Yengesi yorganı kaldırınca fark etti! Korkunç...

Yengesi yorganı kaldırınca fark etti! Korkunç...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Korkunç! 'Yeniden birlikte olalım' ısrarı sonu oldu

Korkunç! 'Yeniden birlikte olalım' ısrarı sonu oldu

Üniversite öğrencisi halı sahada kalp krizi geçirerek öldü

Üniversite öğrencisi halı sahada kalp krizi geçirerek öldü

Yozgat'ta Ümit Boyraz'ın vahşice öldürülmesine ilişkin soruşturmada 4 gözaltı

Korkunç olayda yeni gelişme! Cesedini preslemişler...

Tanık odasında tacizde bulunmakla suçlanan polisle ilgili flaş gelişme

Tanık odasında tacizle suçlanıyordu! Flaş gelişme...

Ağaca çarpan otomobilin sürücüsünü sıkıştığı yerden itfaiye kurtardı

Ağaca çarpan otomobilin sürücüsünü itfaiye kurtardı

Ölü olarak bulunmuştu! Korkunç gerçek ortaya çıktı

Ölü olarak bulunmuştu! Korkunç gerçek ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.