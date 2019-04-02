FETÖ şüphelisi Türkiye’ye giriş yaparken yakalandı

Eskişehir’de, FETÖ’ne yönelik çalışmalar çerçevesinde Belçika’dan Türkiye’ye giriş yapan şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, FETÖ’ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, Eskişehir 1. Sulh Ceza Hakimliğince ’Silahlı Terör Örgütüne’ üye olduğu iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan V.Ş. için gözaltı kararı çıkarıldı. Şüpheli V.Ş., Eskişehir Hasan Polatkan Havaalanı’nda uçakla Belçika’dan Türkiye’ye giriş yaptığı sırada yakalandı.

Emniyetteki işlemleri akabinde Eskişehir Adalet Sarayına sevk edilen şüpheli, savcılıktaki sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

