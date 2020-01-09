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  4. FETÖ şüphelisi Ukrayna'ya kaçmak isterken yakalandı

FETÖ şüphelisi Ukrayna'ya kaçmak isterken yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.01.2020 11:07 | Son Güncelleme

ADANA merkezli 8 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden eski askeri okul öğrencisi B.M.'nın Ukrayna'ya kaçmak isterken İstanbul'da havalimanında yakalandığı ortaya çıktı.

Can ÇELİK/ADANA, (DHA)- ADANA merkezli 8 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden eski askeri okul öğrencisi B.M.'nın Ukrayna'ya kaçmak isterken İstanbul'da havalimanında yakalandığı ortaya çıktı.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında eski polis akademisi ve askeri okul öğrencileri ile örgütün askeri mahrem yapılanmasında yer aldığı öne sürülen 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. 7 Ocak'ta Adana, İstanbul, Ankara, Tekirdağ, Denizli, Kahramanmaraş, Şanlıurfa ve Bitlis'te düzenlenen operasyonda 9 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler Adana Emniyet Müdürlüğü'ne sorguya alındı. İstanbul'da gözaltına alınan örgütün askeri mahrem yapılmasında yer aldığı öne sürülen B.M.'nin Ukrayna'nın başkenti Kiev'e kaçmak isterken polis tarafından uçağa binmek üzereyken yakalandığı ortaya çıktı. B.M.’nin babası ve kardeşinin de daha önce FETÖ/PDY'den gözaltına alınıp tutuklandığı belirtildi.
Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

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