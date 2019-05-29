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FETÖ şüphelisi üniversite çalışanına 15 yıl hapis istemi

YAŞAM HABERLERİ  | 29.05.2019 16:07 | Son Güncelleme

İzmir’deki FETÖ soruşturması kapsamında örgüt üyesi olduğu suçlamasıyla yargılanan eski İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Bilgi İşlem Daire Başkan Vekili Melek Çoğun hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istendi.Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında örgüt üyesi olduğu suçlamasıyla hakkında dava açılan eski İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Bilgi İşlem Daire Başkan Vekili Melek Çoğun’un yargılanmasına devam edildi.

İzmir’deki FETÖ soruşturması kapsamında örgüt üyesi olduğu suçlamasıyla yargılanan eski İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Bilgi İşlem Daire Başkan Vekili Melek Çoğun hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istendi.
Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında örgüt üyesi olduğu suçlamasıyla hakkında dava açılan eski İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Bilgi İşlem Daire Başkan Vekili Melek Çoğun’un yargılanmasına devam edildi. İzmir 15. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tutuksuz sanık Melek Çoğun ile avukatları hazır bulundu.
Duruşma savcısı, esasa yönelik verdiği mütalaasında, Çoğun hakkında “Silahlı terör örgütü üyesi olmak” suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istedi. Mahkeme heyeti, sanığın esasa yönelik savunmasını hazırlaması için süre vererek duruşmayı erteledi.

İddianame
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Melek Çoğun hakkında hazırlanan iddianamede, ByLock kullanıcısı olan sanığın 2011’de 100 üzerinden 15 puan almasına rağmen uzmanlık kadrosuna atandığı, 2016’nın başında yazılım şube mu¨du¨ru¨ ve 15 Temmuz 2016’da yaşanan darbe girişiminin ardından da bilgi işlem daire başkan vekili olarak atandığına dikkat çekildi.
Çoğun hakkında, “silahlı terör örgütü üyesi olmak” suçlamasıyla 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

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