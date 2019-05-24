FETÖ şüphelisi üniversiteliler adliyeye sevk edildi

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)- KÜTAHYA’da, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından terör örgütü FETÖ/PDY'nin yeni öğrenci yapılanmasında oldukları iddiasıyla gözaltına alınan üniversiteli 7 kız öğrenci adliyeye sevk edildi.

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından FETÖ/PDY kapsamında üniversite öğrencilerinin yeniden yapılandığı bilgisi üzerine harekete geçti. Kısa süreli takibin ardından üniversite öğrencileri S.K., K.E., S.D., E.U., Ş.Ç., D.K., S.Ç., H.A. ve N.K. savcılık talimatıyla dün gözaltına alındı.

Emniyetteki sorgularının ardından N.K. ve H.A. serbest bırakılırken, 7 kız öğrenci adliyeye sevk edildi. Öğrenciler savcılık tarafından sorguya alındı.

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