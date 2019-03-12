FETÖ şüphelisi yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi olduğu sebebiyle hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalanarak gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlarından 4 yıldır aranan Cüneyt U.’nun kent merkezinde bir evde saklandığı bilgisine ulaştı. Ekipler, söz konusu eve düzenledikleri operasyonda Cüneyt U.’yu gözaltına aldı.

Hakkında Eskişehir Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilen 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlünün emniyetteki işlemleri sürüyor.

