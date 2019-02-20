HABER

FETÖ şüphelisi Yasemin Ö., adım adım takip edilerek yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.02.2019 17:27 | Son Güncelleme

ANKARA'da, FETÖPDY terör örgütünün kadın yapılanmasında etkin rol oynadığı belirlenen Yasemin Ö.'nün adım adım takip edilerek yakalandığı ortaya çıktı.

ANKARA'da, FETÖPDY terör örgütünün kadın yapılanmasında etkin rol oynadığı belirlenen Yasemin Ö.'nün adım adım takip edilerek yakalandığı ortaya çıktı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, FETÖPDY terör örgütünün yeniden yapılanmasını önlemek amacıyla yürütülen soruşturma kapsamında, hakkında başka il başsavcılığınca yakalama kararı bulunan ve örgütün kadın yapılanmasında etkin rolü olduğu saptanan Yasemin Ö., dün eşi Nahit Ö., en çok irtibat halinde olduğu Hatice G. ve eşi Adem G.'nin de aralarında bulunduğu 22'si kadın 26 şüpheli ile gözaltına alındı. Kaldığı evde döviz ve TL cinsinden yüksek miktarda para bulunan Yasemin Ö.'nün polis tarafından adım adım takip edildiği ortaya çıktı. Görüntülerde Yasemin Ö.'nün, yanındaki kişilerle markete, kafeye gittiği görüldü. Görüntüde ele geçirilen yüksek miktardaki paralarda yer aldı.

PARTNER Buraya hiç yağmur yağmıyor Buraya hiç yağmur yağmıyor
İngiliz Barber Müslüman olduİngiliz Barber Müslüman oldu
Milas'taki maden faciasında 3 kişi tutuklandıMilas'taki maden faciasında 3 kişi tutuklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Antalya'da ölü bulunan evsiz adamın cebinden çıkan para kahretti

Antalya'da ölü bulunan evsiz adamın cebinden çıkan para kahretti

Bomba iddia! Daha yeni evlenmişlerdi...

Bomba iddia! Daha yeni evlenmişlerdi...

Milyonları ilgilendiriyor! Teklif komisyonda kabul edildi

Milyonları ilgilendiriyor! Teklif komisyonda kabul edildi

Yarın 8 büyüklüğünde deprem olacak

Yarın 8 büyüklüğünde deprem olacak

Meral Akşener'den flaş Mersin açıklaması: Bu hain bir kumpas!

Meral Akşener'den flaş Mersin açıklaması: Bu hain bir kumpas!

Feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var...

Feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var...

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

İstanbul ve Ankara'ya kar geliyor! İşte o tarihler...

İstanbul ve Ankara'ya kar geliyor! İşte o tarihler...

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Binali Yıldırım'dan TBMM'ye veda! İstifa dilekçesini TBMM Başkanlığı'na sundu

Binali Yıldırım'dan TBMM'ye veda! İstifa dilekçesini TBMM Başkanlığı'na sundu

Eşini 88 yerinden bıçakladı, anlattıkları şoke etti

Eşini 88 yerinden bıçakladı, anlattıkları şoke etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Milas'taki maden faciasında 3 kişi tutuklandı

Milas'taki maden faciasında 3 kişi tutuklandı

Bursa'da bir kişi eski eşini bıçakladı, yakalanacağını anlayınca kendi boğazını kesti

Suriyeli adam önce eski eşine dehşeti yaşattı, sonra bıçağı boğazına dayadı ve...

Osman Kavala ve Mehmet Ali Alabora dahil 16 kişi için müebbet hapis istemi

Müebbet hapis istemi! İddianame tamamlandı

Belediye Başkanı'nın makam aracıyla okula gittiler!

Instagramdan ulaştıkları Başkan'ın makam aracıyla okula gittiler

Bir annenin yardım çığlığı 'Zamanı durdurmak istiyorum'

Bir annenin yardım çığlığı 'Zamanı durdurmak istiyorum'

Hatay'a kan donduran görüntü! 3 kadın bu halde bulundu

Hatay'a kan donduran görüntü! 3 kadın bu halde bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.