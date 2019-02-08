FETÖ şüphelisi yol kontrolünde yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında araması bulunan ve daha önceden açığa alınan subay, Eskişehir’de yol kontrolü esnasında yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Eskişehir-Bursa karayolu Batıkent Mahallesi girişinde uygulama yapan polis ekipleri, şüphelendikleri bir otomobili durdurdu. Araçta bulunan ve deniz üsteğmen olarak görev yaparken açığa alınan K.A.’nın Ankara’da FETÖ/PDY’ye yönelik bir soruşturma kapsamında ’terör örgütü üyeliği’ suçundan arandığı belirlendi. Gözaltına alınan şüphelinin, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesindeki işlemlerinin ardından Ankara’ya gönderileceği bildirildi.

