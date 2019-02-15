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FETÖ şüphelisi Zahide Üner'in yakalanması

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.02.2019 16:43 | Son Güncelleme

FETÖ soruşturması kapsamında Muğla'nın Dalaman ilçesinde yurt dışına çıkışı hazırlığı yaparken yakalanan Zahide Üner'in kaçışını organize ettiği öne sürülen avukat gözaltına alındı - Sahte kimlikle yakalanan Üner'in, cep telefonunu İstanbul'daki evde bıraktığı, üzerinde 10 bin dolar ve 18 bin avro bulunduğu belirtildi

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında, Borajet'in eski sahibi Yalçın Ayaslı'nın "sağ kolu" olduğu belirtilen ve yurt dışına çıkış hazırlığı yaparken sahte kimlikle yakalanan Zahide Üner'in kaçışını organize ettiği ileri sürülen bir avukat gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Bu kapsamda, Borajet'in eski sahibi Yalçın Ayaslı'nın "sağ kolu" olduğu belirtilen, yurt dışına çıkış hazırlığı yaparken sahte kimlikle Muğla'da yakalanarak İstanbul'a getirilen Zahide Üner'in kaçışını organize ettiği ileri sürülen avukat T.D gözaltına alındı. Şüpheli avukatın ofisinde de arama yapıldığı öğrenildi.

Öte yandan, Muğla'nın Dalaman ilçesinde 13 Şubat'ta sahte kimlikle yakalanan Üner'in, cep telefonunu İstanbul'daki evde bıraktığı, üzerinde 10 bin dolar ve 18 bin avro bulunduğu belirtildi.

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