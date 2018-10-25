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FETÖ şüphelisinden para istediği iddia edilen polis ve arkadaşı tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.10.2018 17:28 | Son Güncelleme

EDİRNE'de bir polis memuru ile arkadaşı, hakkında FETÖ/PDY soruşturması bulunan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan iş insanından 'dosyadaki tanıkla görüştürebileceklerini' söyleyerek 250 bin lira talep ettiği iddiasıyla tutuklandı.

EDİRNE, (DHA)- EDİRNE'de bir polis memuru ile arkadaşı, hakkında FETÖ/PDY soruşturması bulunan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan iş insanından 'dosyadaki tanıkla görüştürebileceklerini' söyleyerek 250 bin lira talep ettiği iddiasıyla tutuklandı.
Edirne'de hakkında FETÖ soruşturması bulunan iş insanı S.B.; polis memuru N.T. ve arkadaşı E.S.'nin, kendisini soruşturma dosyasındaki tanıkla görüştürebileceklerini söyleyerek para talebinde bulunduklarını ileri sürüp şikayetçi oldu. Şikayetin ardından başlatılan soruşturma kapsamında, iş insanı S.B. ile bir araya getirecekleri tanığın ifadesini değiştireceklerini söyleyen E.S. ile polis memuru N.T., savcılık talimatıyla gözaltına alındı. İş insanı S.B.'den 250 bin lira talep ettiği öne sürülen polis memuru N.T. ve E.S. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede 'nitelikli dolandırıcılık' iddiasıyla tutuklanarak cezaevine konuldu. Soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

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