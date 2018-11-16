"FETÖ, taşınmazlarını kaçırmaya çalışmış"

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de görülen ve 381 sanığın yargılandığı FETÖ/PDY çatı davasında bazı sanıkların 17-25 Aralık sonrası FETÖ/PDY'ye yönelik başlatılan operasyonlar nedeniyle ellerinde bulunan taşınmazları, akraba, yakın çevresi veya vakıflara devrettiği belirlendi.

Osmaniye'de "silahlı terör örgütü yönetme", "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçlarından 154'ü tutuklu 381 sanığın yargılandığı davada sanıklardan 213'ü 1 yıl 6 ay ile 15 yıl arası, 17'si ise "örgüte yardım" suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Karar sonrası davanın bazı detayları gün yüzüne çıktı. Buna göre, sanıklardan bazılarının, 17-25 Aralık sonrası FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma ve operasyonların hızlandığı 2015 yılında, kendilerine kayıtlı taşınmazları başka şahıs, şirket ya da vakıfların üzerine devrettiği belirlendi.

Sanıklardan bazılarının tapuda şahsına ya da şirketinin üzerine kayıtlı ev, ofis, dershane, öğrenci yurdu ve arsa gibi taşınmazları arkadaş, akraba ya da eşlerine devrederken, bazı taşınmazlar ise başka şirket ya da vakıflara sattıkları tespit edildi.