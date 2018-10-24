"FETÖ terör örgütü dini kullanarak içimize sızdı"

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Biliyoruz ki FETÖ terör örgütü yıllar boyunca bu ülkede dini kullanarak içimize sızdı. Gençlerimizi, anne babalarını, devletine, bayrağına ve milletine düşman yaptı." dedi.

Bakan Selçuk, Tokat'taki temasları kapsamında Almus ilçesindeki Aliyyül Murtaza Erkek Kur'an Kursu'nun açılışına katıldı.

Açılışta yaptığı konuşmada Selçuk, Hükümet olarak ekonomik kalkınmanın yanı sıra manevi kalkınmanın da önemini bildiklerini belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ne mutlu ki bugün liselerimizde Kur'an-ı Kerim, siyer ve temel dini bilgiler dersleri okutulmakta. Bakanlık olarak biz de kurum bakımında olan çocuklarımızın en iyi şekilde yetişmelerine, aynı zamanda değerler eğitimi almalarına, manevi değerlerle de donanımlı halde büyümelerine yardımcı olmaya uğraşıyoruz." diye konuştu.

Çocukların dini istimara uğramasını istemediklerini vurgulayan Bakan Selçuk, şöyle devam etti:

"Din kisvesi altında çocuklarımızın kandırılmasına da izin vermek istemiyoruz. Biliyoruz ki FETÖ terör örgütü yıllar boyunca bu ülkede dini kullanarak içimize sızdı. Gençlerimizi, anne babalarını, devletine, bayrağına ve milletine düşman yaptı. Hamd olsun milletimizin inancına, vatanına ve bayrağına olan bağlılıkları karşısında bunlar başarılı olamadılar ve bundan sonraki süreçte de bu tür hainler, bu tür teröristler asla başarılı olamayacaklar. Dini istismar ederek de başarılı olamayacaklar."