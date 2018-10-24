"FETÖ terör örgütü dini kullanarak içimize sızdı"

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Biliyoruz ki FETÖ terör örgütü yıllar boyunca bu ülkede dini kullanarak içimize sızdı. Gençlerimizi, anne babalarını, devletine, bayrağına ve milletine düşman yaptı." dedi.
Bakan Selçuk, Tokat'taki temasları kapsamında Almus ilçesindeki Aliyyül Murtaza Erkek Kur'an Kursu'nun açılışına katıldı.
Açılışta yaptığı konuşmada Selçuk, Hükümet olarak ekonomik kalkınmanın yanı sıra manevi kalkınmanın da önemini bildiklerini belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ne mutlu ki bugün liselerimizde Kur'an-ı Kerim, siyer ve temel dini bilgiler dersleri okutulmakta. Bakanlık olarak biz de kurum bakımında olan çocuklarımızın en iyi şekilde yetişmelerine, aynı zamanda değerler eğitimi almalarına, manevi değerlerle de donanımlı halde büyümelerine yardımcı olmaya uğraşıyoruz." diye konuştu.
Çocukların dini istimara uğramasını istemediklerini vurgulayan Bakan Selçuk, şöyle devam etti:
"Din kisvesi altında çocuklarımızın kandırılmasına da izin vermek istemiyoruz. Biliyoruz ki FETÖ terör örgütü yıllar boyunca bu ülkede dini kullanarak içimize sızdı. Gençlerimizi, anne babalarını, devletine, bayrağına ve milletine düşman yaptı. Hamd olsun milletimizin inancına, vatanına ve bayrağına olan bağlılıkları karşısında bunlar başarılı olamadılar ve bundan sonraki süreçte de bu tür hainler, bu tür teröristler asla başarılı olamayacaklar. Dini istismar ederek de başarılı olamayacaklar."
Din istismarının önüne geçmek için Kur'an kurslarının önemli olduğunu ifade eden Selçuk, "Çocuklar ve gençler yaşanan eski dönemleri, yasakçı dönemleri bilerek büyüyecekler. Camilerin kapatıldığı, ezanların susturulduğu karanlık dönemleri de bilerek yetişmelerini istiyoruz." dedi.
Erdemli bir nesil istediklerini belirten Selçuk, şunları söyledi:
"Sadece bu dindarlığı Kur'an okumak veya ibadetlerini devamlılık olarak algılamıyoruz. Daha doğrusu ibadeti biz sadece din olarak algılamıyoruz. Biz ahlaklı bir nesil istiyoruz, erdemli bir nesil istiyoruz. Aynı zamanda bilim sahibi, ilim sahibi bir nesil istiyoruz. Bu gençlerin hem ilim anlamında hem de din anlamında maddi, manevi anlamda donanımlı olarak yetişmelerini istiyoruz. Eğer böyle olursa gerçekten Kur'an ve sünnete sahip çıktıklarına inanıyoruz. İşte bu hakikat ışığı altında eminim ki geleceğimizin teminatı olmaya devam edecek buradaki gençler. Buradaki öğretmenler, ailelerimiz ve idarecilerimizin gayretleriyle geleceğe daha umutlu bakıyoruz."
Açılışın ardından Selçuk, Fatıma'tüz Zehra Kız Kur'an Kursu'ndaki 48 hafız için düzenlenen icazet törenine katıldı.
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