HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. FETÖ TSK yapılanması soruşturması: 43 şüpheli tutuklandı

FETÖ TSK yapılanması soruşturması: 43 şüpheli tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2020 14:11 | Son Güncelleme

FETÖ’nün TSK yapılanması içerisindeki yer aldıkları iddiasıyla gözaltına alınan ve aralarında askeri öğrenciler ile muvazzaf askerlerin de bulunduğu 43 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 43 şüpheli ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan tutuklandı.

FETÖ’nün TSK yapılanması içerisindeki yer aldıkları iddiasıyla gözaltına alınan ve aralarında askeri öğrenciler ile muvazzaf askerlerin de bulunduğu 43 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 43 şüpheli ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan tutuklandı. Örgüt içi haberleşmek için ‘örgüt imamı’ tarafından ankesör ile sabit hatlardan arananların tespit edilmesi ve itirafçı beyanları ile muvazzaf, emekli, istifa eden ve ihraç edilen askerlerinde bulunduğu 123 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilen soruşturma kapsamında, düzenlenen 2 operasyon ile 109 şüpheli yakalanmıştı.
Haklarında gözaltı kararı verilen 12 şüpheliye adreslerinde ulaşılamazken, 2 şüpheli ise koronavirüs hastası olmaları gerekçesiyle işlem yapılamadı. Şüphelilerden 42’sinin etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak serbest bırakıldıkları soruşturma kapsamında 43 şüpheli ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan tutuklanırken, 24 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Antalya onlara kaldı! Sıcak havanın tadını çıkarıyorlar Antalya onlara kaldı! Sıcak havanın tadını çıkarıyorlar
Plaj ve havuzlara akın ettilerPlaj ve havuzlara akın ettiler
Bursluluk sınavı ne zaman yapılacak? Sınav saat kaçta?Bursluluk sınavı ne zaman yapılacak? Sınav saat kaçta?
En Çok Okunan Haberler
Peş peşe flaş kararlar! Bunu yapanlar yapanlar yurtlara alınacak
Peş peşe flaş kararlar! Bunu yapanlar yapanlar yurtlara alınacak
Yunanistan Başbakanı'ndan küstah tehdit!
Yunanistan Başbakanı'ndan küstah tehdit!
Sokak tarzı! Sütyensiz haliyle dikkat çekti
Sokak tarzı! Sütyensiz haliyle dikkat çekti
Çekimler sırasında fenalaşan usta oyuncu hayatını kaybetti
Çekimler sırasında fenalaşan usta oyuncu hayatını kaybetti
Mardin'de 65 yaş ve üstü için kısıtlama kararı!
Mardin'de 65 yaş ve üstü için kısıtlama kararı!
Muhittin Böcek yoğun bakımdayken paylaşımı tepki çekti
Muhittin Böcek yoğun bakımdayken paylaşımı tepki çekti
İlginizi Çekebilir
İmam hatipliler için söyledikleri olay olmuştu! Erol Mütercimler özür diledi
İmam hatipliler için söyledikleri olay olmuştu! Erol Mütercimler özür diledi
İşte İzmir'deki hastane doluluk oranı!
İşte İzmir'deki hastane doluluk oranı!
Selçuk Tepeli canlı yayında öyle bir şey dedi ki...
Selçuk Tepeli canlı yayında öyle bir şey dedi ki...
Müzik yasakları ne zaman başlayacak?
Müzik yasakları ne zaman başlayacak?
Kafe ve restoranlarla ilgili yeni genelge
Kafe ve restoranlarla ilgili yeni genelge
Diğer Haberler
Bülent Arınç koronavirüse yakalandı (Bülent Arınç'ın sağlık durumu nasıl?)
Bülent Arınç koronavirüse yakalandı
İYİ Partili Türkkan: Ankara ve İstanbul'da kısmi sokağa çıkma yasakları gündeme getirilmeli
Ankara ve İstanbul için flaş sokağa çıkma kısıtlaması çağrısı
Marmaris'te sıcaklar bunalttı! Plaj ve havuzlara akın ettiler
Plaj ve havuzlara akın ettiler
Koronavirüse yakalanan 'seri cinayet sanığı' duruşmaya katılamadı
Türkiye'nin kanını donduran seri katil koronaya yakalandı
Karaman'da flaş koronavirüs kararı! Hapis cezası geliyor
Flaş koronavirüs kararı! Hapis cezası geliyor
Anayasa Mahkemesi'nden çok önemli 'kürtaj' kararı!
Anayasa Mahkemesi'nden çok önemli 'kürtaj' kararı!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.