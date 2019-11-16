HABER

FETÖ, Türk Lirası değil, Amerikan Doları kullanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.11.2019 10:14 | Son Güncelleme

Adana merkezli 10 ilde FETÖ’nün finans ayağına yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 13 zanlı adliyeye sevk edilirken, zanlıların Türk Lirası yerine Amerikan Doları kullandığı tespit edildi.Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik soruşturma kapsamında teknik ve fiziki takip başlatıldı.Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan teknik ve fiziki takipte Adana merkezli 10 ilde 17 kişinin FETÖ’ye maddi yardım sağladığı belirlendi.

Adana merkezli 10 ilde FETÖ’nün finans ayağına yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 13 zanlı adliyeye sevk edilirken, zanlıların Türk Lirası yerine Amerikan Doları kullandığı tespit edildi.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik soruşturma kapsamında teknik ve fiziki takip başlatıldı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan teknik ve fiziki takipte Adana merkezli 10 ilde 17 kişinin FETÖ’ye maddi yardım sağladığı belirlendi. Polis, 17 zanlıyı gözaltına almak için 4 Kasım günü şafak vakti operasyon yaptı. Yapılan operasyonda aralarında iş adamları ve öğretmenlerinde olduğu 13 zanlı gözaltına alındı. Zanlıların, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra zor durumda olan FETÖ üyelerinin ailelerine ve örgüt üyelerine yardım amaçlı para verdikleri öne sürüldü. Zanlıların, paraları Türk Lirası olarak değil Amerikan Doları olarak verdiği öğrenildi. Zanlıların paralı ise çoğu kez kargo ile gönderdiği belirlendi. Ancak kargo ile de direk para şeklinde değil kitap içi oyularak bin dolar, hediyelik eşyanın içinde 10 bin dolar gönderdikleri ileri sürüldü. Zanlılar sorgularının ardından bugün adliyeye sevk edildi.

Ne kadar dikkatlisiniz? Cevabı çok az kişi biliyor Ne kadar dikkatlisiniz? Cevabı çok az kişi biliyor
Bin 500 öğrenci aynı anda kitap okuduBin 500 öğrenci aynı anda kitap okudu
Yabancı plakalı aracın yakıt deposundan kaçak bal çıktıYabancı plakalı aracın yakıt deposundan kaçak bal çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Saatlerce enkaz altındaydı ve yaralı olarak kurtarılmıştı! Acı haber geldi!

Saatlerce enkaz altındaydı ve yaralı olarak kurtarılmıştı! Acı haber geldi!

Esra Erol'un programına boşanmak için geldi, şok gerçeği öğrendi!

Esra Erol'un programına boşanmak için geldi, şok gerçeği öğrendi!

Bülent Arınç'ın kızı ve damadı kaza geçirdi!

Bülent Arınç'ın kızı ve damadı kaza geçirdi!

Trump'tan sert sözler! 'Amerikan tarihindeki en büyük rezalet'

Trump'tan sert sözler! 'Amerikan tarihindeki en büyük rezalet'

Şeyma Subaşı direk dansı yaptığı anları paylaştı

Şeyma Subaşı direk dansı yaptığı anları paylaştı

Yolcu otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

Yolcu otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

MSB: Katledildiğini büyük üzüntüyle öğrendik!

MSB: Katledildiğini büyük üzüntüyle öğrendik!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Flaş açıklama! Yerin 13 metre altında Suriye sınırında bulundu

Flaş açıklama! Yerin 13 metre altında Suriye sınırında bulundu

Dehşet! Aynı aileden 4 kişi öldürülmüş halde bulundu

Dehşet! Aynı aileden 4 kişi öldürülmüş halde bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Barış Pınarı Harekâtı'ndan acı haber! 1 asker şehit

Barış Pınarı Harekatı'ndan kahreden haber

Üzerine kuma getirildi kansere yakalandı ama pes etmedi

Üzerine kuma getirildi kansere yakalandı ama pes etmedi

Mardin ve Şanlıurfa'da 4 HDP’li Belediyeye kayyum atandı

4 belediyeye kayyum atandı

İzmir'deki PKK/KCK operasyonu: 11 kişi tutuklandı

İzmir'de operasyon! Tutuklandılar

Akıncı Üssü darbe davasında ara karar

Akıncı Üssü darbe davasında ara karar

Aksaray'da yolcu otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

Yolcu otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.