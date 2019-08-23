FETÖ, Türkiye'nin askeri yığınaklarını takibe almış

MUHAMMET MUTAF - Erzurum'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) yöneticilerinden olduğu ve askeri birlik ve personel hakkında bilgi toplayarak üstlerine aktardığı ya da açıkladığı iddiasıyla yargılanan sanık E.A, FETÖ mensuplarının Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) ülkenin güneyindeki askeri yığınakları, radarların nereye taşınacağı gibi devletin güvenliğini ilgilendiren önemli gizli bilgileri toplayıp örgüt yöneticilerine aktardığını bildirdi. Kentte sanık E.A. hakkında FETÖ/PDY'nin hava astsubay mahrem yapılanması içinde "öğretmen" seviyesinde olduğu, örgüt içinde kod adı kullandığı, askeri personelle toplantı yaptığı, askeri birlik ve personel hakkında bilgi toplayarak üstlerine aktardığı ve himmet topladığı iddiasıyla Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca açılan soruşturma tamamlandı. Erzurum 4. Ağır Ceza Mahkemesinde "silahlı terör örgütü kurmak veya yönetmek" ve "devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin gizli kalması gereken bilgileri açıklama" suçlarından dava açılan E.A, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak örgüt hakkında çarpıcı itiraflarda bulundu.

E.A, savcılıkta verdiği ifadede, örgütle ilişkisinin 6 yıl önce hastaneye eşi için iş başvurusu yapmaya gittiğinde örgüt mensuplarının, örgütle iltisaklı Doğu Sağlık Çalışanları Derneğine (DOSADER) üye olmalarını tavsiye etmeleriyle başladığını anlattı. Derneğe üye olduktan sonra maç izlemek için gittiğini ve sohbetlere katıldığını belirten E.A, "Haziran 2014'te dernek sekreteri L.D. beni derneğe çağırdı. Bana, bölgeden örgütün özel hizmetleriyle ilgilenen pozisyon için eleman istediklerini, benim artık ilgilenilen yerine ilgilenen pozisyonda çalışabileceğimi, beni önerdiklerini söyledi. Ben de bu durumu eşimin işine bir zarar gelmesin diye kabul ettim." beyanında bulundu. E.A, bir yurtta iki kişiyle özel görüşme yaptığını ifade ederek, itiraflarını şöyle sürdürdü: "Cüneyt' kod isimli şahısla bizi bir eve götürüp bundan sonra gizli bir yapının içine girdiğimizi, bu yapıyla ilgili kimseye açıklama yapmamamızı söyleyerek bundan sonra hava astsubayları ile ilgileneceğimizi söylediler. İki grup verip bakacağım askeri personelle tanıştırdılar ve numaralarını aldım. Sonra numaraların son dört rakamının yerlerini değiştirerek kaydettim. Yani 2526 biten numarayı 2625 olarak kaydettim. Numaraları şifrelememi 'Salim' kod isimli H.N. söyledi. Bu şahısların oturdukları bekar evinde ve evimde toplantılar yapmaya başladık."

Örgüt mensubu H.N'den aldığı talimatları askeri personele aktardığını anlatan E.A, H.N'nin kendisine küçük dizüstü bilgisayar almasını söylediğini ve şifreyle girilen flash bellek verdiğini ifade etti. E.A, flash belleğe askeri personelin getirdiği kurum ve personel hakkındaki bilgilerin girildiğini belirterek, şunları kaydetti: "Aldığım yeni bilgisayara format attılar ve driverları (sürücü) silip temizleme programı yüklediler. Driverları sildikleri için bilgisayar internete girmiyordu. Dosyayı açtığımda içinde tarih, kimleri ilgilendirdiği, şahitleri, olayı ve açıklama sütunu yer alıyordu. Genellikle askeri personelin çalışmış olduğu iş yerindeki arkadaşları hakkında yani günlük hayata dair eşinden boşanma, alkollü işe gelme, içtimada komutanın küfretmesi, kantin ve radar istasyonunda bulunan yakıt deposundaki yolsuzluklar ve usulsüzlükleri hakkında bilgiler gelirdi, ben de bilgileri dosyaya yazar, onlara verirdim. İçeriğindeki bilgileri aldıktan sonra flash belleği bize geri verirlerdi, içeriğini sonradan silerdim."

- TSK'nin askeri yığınaklarını şifreli bellekte saklamışlar İtirafçı E.A, H.N'nin, Afganistan'a giden M.N'nin örgütsel amaçlı askeri birlikten bilgi getirmek için kullandığı örgüte ait dizüstü bilgisayar ve flash belleği kendisine verdiğini beyan etti. E.A, itiraflarını söyle sürdürdü: "H.N, flash bellek ve bilgisayarı M.N'ye teslim etmemi, M.N'nin birliğinde almış olduğu kripto bilgileri kaydederek bana getireceğini söyledi. İlk toplantıda M.N'ye bilgisayarı ve flashı teslim ettim. Diğer toplantılarda M.N. şifreli flash bellek içinde bilgiler getirmeye başladı. Flashı birlikte açtık ve içinde komşu ya da diğer ülke savaş uçaklarının hangi tarihte ve saatte hava sahamızı ihlal ettiği, güney bölgesine TSK tarafından yapılan askeri yığınak, Genelkurmay Başkanı'nın hangi tarihlerde yurt dışına çıkacağı, taşınabilir radarların ne zaman ve nerelere taşınacağı, radarların bakımının ne zaman yapılacağı gibi bilgiler vardı." E.A, örgüt mensuplarının devletin güvenliği için oldukça önemli bu bilgiler dışında diğer gizli bilgileri de toplayıp örgüt yöneticilerine aktardığına işaret ederek, "Şifreli flash bellekte PKK/KCK'nın sınırımız dışında yaptığı yığınaklar ve yapabileceği saldırılar, hangi uçak filosunun ne kadar uçağın ve ne kadar süre teyakkuz halinde kalacağı, canlı bomba ve bombalı araçların en son nerede görüldüğü ve nerelerde dikkat edilmesi gerektiği, hangi birliklerin yanında şüpheli araç ve şüpheli şahısların görüldüğü ve nasıl hareket edilmesi gerektiği gibi bilgilerin olduğunu gördüm." ifadelerini kullandı.

Sanık E.A, bu tür bilgileri topladıktan sonra istişare toplantısında teslim ettiği kişinin de bu bilgileri H.N'ye ilettiğini anlattı. - Havacı tüm personelin bilgileri "Gökkuşağı" programında İtirafçı E.A, H.N'nin talimatıyla "akraba çalışması" adı altında askeri personelin örgüte ait kurumlarda çalışan akrabalarını da pozisyonlarına varıncaya kadar tespit ettiklerini belirtti. E.A, şu beyanlarda bulundu: "Salim' kod adlı H.N'nin flash belleğindeki 'Gökkuşağı' programı, bilgisayardan açıldığında Hava Kuvvetlerine ait Türkiye genelindeki tüm personelin bilgileri bulunurdu. Bu program sadece kendisinde vardı, özel şifreliydi. 2015 ortalarında bilgi amaçlı kullandığımız flash bellekleri değiştirdiler, yerine flash bellek üzerinde çalışan program yüklü bilgisayar, açılış ekranında şifre ile girilen bir flash bellek verdiler. Normal bilgisayarda flash ve içeriği boş şekilde görünürdü. Bilgisayarı yeniden başlatınca program devreye girer, şifre bölümü gelirdi ancak bizlerde bulunan bu tür dijital materyalleri 2016 ortasında topladılar.