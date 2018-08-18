FETÖ tutuklularına AİHM'den bir ret daha

Halen Keskin T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutulan Küçükçopur, osteoporoz, romatizma, hipertroid hastalıkları, göğüs kafesi rahatsızları olduğu iddiasıyla cezaevinde kalmasının sağlığı açısından tehlike oluşturduğunu bildirerek, tedbiren tahliye talebiyle AİHM'e başvurdu.

KEMAL KARADAĞ - Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak suçundan tutuklanan Yusuf Küçükçopur'un sağlık sorunlarını gerekçe göstererek yaptığı tedbiren tahliye talebini reddetti. Mahkemenin bu son kararıyla tedbiren tahliye talebi reddedilen FETÖ'den tutuklu sayısı 23'e ulaştı.

- Sağlık Kurulu raporları gönderildi

Adalet Bakanlığı, başvuranın cezaevinde kalmasında sağlığı açısından bir sakınca olmadığı yönündeki Sağlık Kurulu raporu ve sağlanan tıbbi tedavilere ilişkin belgeleri AİHM İle paylaştı.

AİHM, daha sonra başvuranın tam teşekküllü bir hastanede uzman doktorlarca bir kez daha muayene ettirilerek öne sürdüğü hastalıkların cezaevine girdiğinden bu yana kötüleşip kötüleşmediğinin tespitini istedi. Mahkeme ayrıca cezaevi koşulları ve kalabalık koğuş iddialarının başvuranın sağlığı açısından tehlike oluşturup oluşturmadığı konusunda da bilgi talep etti.

Bunun üzerine yeniden muayene edilen Küçükçopur'un cezaevinde kalmasında bir sakınca olmadığını belirten Sağlık Kurulu raporu ile koğuşun başvuranın hayatı ile sağlığı açısından bir tehlike oluşturmadığını ortaya koyan bilgiler AİHM'e iletildi. Öte yandan, Küçükçopur'a ilaçların eksiksiz temin edildiğine ilişkin belgeler de AİHM'e sunuldu.

AİHM, başvurana sağlanan muayene ve tedavileri ortaya koyan, şikayete konu cezaevlerinin Avrupa standartlarının üzerinde olduğunu gösteren belgeleri inceledi. Mahkeme, şikayetleri yerinde görmeyerek, Küçükçopur'un tedbiren tahliye talebini reddetti.