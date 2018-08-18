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FETÖ tutuklularına AİHM'den bir ret daha

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.08.2018 11:14 | Son Güncelleme

AİHM, FETÖ tutuklusu Yusuf Küçükçopur'un, sağlık sorunlarını gerekçe göstererek yaptığı tedbiren tahliye talebini kabul etmedi - Böylece mahkemenin 15 Temmuz 2016'dan bugüne kadar şikayetleri yerinde görmeyerek tedbiren tahliye talebini reddettiği FETÖ tutuklusu sayısı 23'e yükseldi

KEMAL KARADAĞ - Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak suçundan tutuklanan Yusuf Küçükçopur'un sağlık sorunlarını gerekçe göstererek yaptığı tedbiren tahliye talebini reddetti. Mahkemenin bu son kararıyla tedbiren tahliye talebi reddedilen FETÖ'den tutuklu sayısı 23'e ulaştı.

Yargıtay zabıt katibi olarak 2011'de görev yapmaya başlayan Küçükçopur, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından meslekten ihraç edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Küçükçopur, Konya 9. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandığı davada 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Halen Keskin T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutulan Küçükçopur, osteoporoz, romatizma, hipertroid hastalıkları, göğüs kafesi rahatsızları olduğu iddiasıyla cezaevinde kalmasının sağlığı açısından tehlike oluşturduğunu bildirerek, tedbiren tahliye talebiyle AİHM'e başvurdu.

Talebi incelemeye alan AİHM, Adalet Bakanlığından Küçükçopur'un cezaevindeki tutulma koşulları ve sağlık durumuna ilişkin bilgi istedi.

- Sağlık Kurulu raporları gönderildi

Adalet Bakanlığı, başvuranın cezaevinde kalmasında sağlığı açısından bir sakınca olmadığı yönündeki Sağlık Kurulu raporu ve sağlanan tıbbi tedavilere ilişkin belgeleri AİHM İle paylaştı.

AİHM, daha sonra başvuranın tam teşekküllü bir hastanede uzman doktorlarca bir kez daha muayene ettirilerek öne sürdüğü hastalıkların cezaevine girdiğinden bu yana kötüleşip kötüleşmediğinin tespitini istedi. Mahkeme ayrıca cezaevi koşulları ve kalabalık koğuş iddialarının başvuranın sağlığı açısından tehlike oluşturup oluşturmadığı konusunda da bilgi talep etti.

Bunun üzerine yeniden muayene edilen Küçükçopur'un cezaevinde kalmasında bir sakınca olmadığını belirten Sağlık Kurulu raporu ile koğuşun başvuranın hayatı ile sağlığı açısından bir tehlike oluşturmadığını ortaya koyan bilgiler AİHM'e iletildi. Öte yandan, Küçükçopur'a ilaçların eksiksiz temin edildiğine ilişkin belgeler de AİHM'e sunuldu.

AİHM, başvurana sağlanan muayene ve tedavileri ortaya koyan, şikayete konu cezaevlerinin Avrupa standartlarının üzerinde olduğunu gösteren belgeleri inceledi. Mahkeme, şikayetleri yerinde görmeyerek, Küçükçopur'un tedbiren tahliye talebini reddetti.

- 23 FETÖ tutuklusuna ret

AİHM'in bu son kararıyla 15 Temmuz 2016'dan bu yana reddettiği tedbiren tahliye talebi sayısı 25'e ulaştı. Ret kararlarından 23'ü FETÖ tutuklularının yaptığı başvurulara yönelik alındı. Diğer 2 ret kararı ise OHAL kapsamında çıkartılan Kanun Hükmünde Kararnameyle (KHK) kamu görevinden ihraç edildikten sonra işlerine dönmek amacıyla açlık grevi yapan Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'nın başvurularına yönelik verildi.

AİHM'in reddettikleri arasında, FETÖ "çatı davası"nın firari sanığı ve eski Koza Holding yöneticisi Hamdi Akın İpek'in kardeşi Cafer Tekin İpek'in başvurusu da yer aldı.

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Adalet Bakanlığı AİHM Ankara Tedbiren Tahliye Talebi

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