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FETÖ tutuklusunun eşini takibe alan polis, gaybubet evlerini ortaya çıkardı- Yeniden

YAŞAM HABERLERİ  | 28.01.2019 23:32 | Son Güncelleme

KAHRAMANMARAŞ'ta, eşi FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklu bulunan N.Ö.'nün bazı evlere gıda taşımasından şüphelenen polis, takibe aldıkları kadın sayesinde örgütün aranan kişileri saklamakta kullandığı 5 gaybubet evini ortaya çıkardı.

FETÖ tutuklusunun eşini takibe alan polis, gaybubet evlerini ortaya çıkardı- Yeniden

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ta, eşi FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklu bulunan N.Ö.'nün bazı evlere gıda taşımasından şüphelenen polis, takibe aldıkları kadın sayesinde örgütün aranan kişileri saklamakta kullandığı 5 gaybubet evini ortaya çıkardı. Operasyonda, ByLock kullanmaktan arananların da aralarında bulunduğu 11 kişi gözaltına alındı.
FETÖ zanlılarının gizlendiği gaybubet evlerine yönelik çalışma yapan polis, N.Ö.'nün bazı adreslere araçla gıda taşımasından şüphelendi. Eşi FETÖ soruşturması kapsamında tutuklu olan kadını takibe alan polis, 5 gaybubet evinin adresini belirledi. Yapılan çalışmalarda, FETÖ'den aranan kişilerin evlerde kaldığını tespit eden Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, operasyonla 9 kişiyi gözaltına aldı.
BYLOCK'ÇU İLE OTOMOBİLDE YAKALANDI
Ekipler, N.Ö.'yü ise Türkoğlu ilçesinin Beyoğlu Mahallesi'nde otomobilde yakaladı. Gözaltına alınan N.Ö.'nün yanındaki kadının da, örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullanmaktan uzun süredir aranan Meryem S. olduğu belirlendi. Meryem S. de gözaltına alındı.
Terör örgütünün gaybubet evlerine gözaltına alınan şüphelilerin esnaf, örgütle bağlantılı kurum çalışanları ve mesleklerinden ihraç edilmiş mühendis ve öğretmen olduğu belirtildi. Şüpheliler arasında ByLock kullanıcılarının da yer aldığı ve 5 ilde arandıkları ortaya çıktı.
Adreslerde yapılan aramada çok sayıda dijital veriye el konulurken, 11 şüpheliden 6'sı sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden edilen Şule Y., Meryem S. ve Rabia K. tutuklanırken, 3 kişi ise adli kontrolle serbest bırakıldı. N.Ö.'nün de aralarında olduğu gözaltındaki 5 kişinin ise emniyetteki sorgularının devam ettiği bildirildi.

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FETÖ tutuklusunun eşini takibe alan polis, gaybubet evlerini ortaya çıkardı- YenidenFETÖ tutuklusunun eşini takibe alan polis, gaybubet evlerini ortaya çıkardı- YenidenFETÖ tutuklusunun eşini takibe alan polis, gaybubet evlerini ortaya çıkardı- Yeniden

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