HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. FETÖ üyelerini yurt dışına kaçıran organizatörler, kaçak göçmen operasyonunda yakalandı

FETÖ üyelerini yurt dışına kaçıran organizatörler, kaçak göçmen operasyonunda yakalandı

04.04.2021 16:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir’in Urla ilçesi açıklarında 109 düzensiz göçmen ile özellikle FETÖ terör örgütü üyelerini yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarttığı tespit edilen 4 organizatör yakalandı.İzmir İl Jandarma Komutanlığı tarafından, Sahil Güvenlik Ege Bölge Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı Bölge Başkanlığı ile koordineli yürütülen çalışma kapsamında, aranan ve yargılama süreci devam eden başta FETÖ terör örgütü üyeleri, diğer terör örgütü üyeleri ve düzensiz göçmenlerin, deniz yoluyla İtalya’ya geçişlerini organize eden organizatörler tespit edildi.

İzmir’in Urla ilçesi açıklarında 109 düzensiz göçmen ile özellikle FETÖ terör örgütü üyelerini yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarttığı tespit edilen 4 organizatör yakalandı.
İzmir İl Jandarma Komutanlığı tarafından, Sahil Güvenlik Ege Bölge Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı Bölge Başkanlığı ile koordineli yürütülen çalışma kapsamında, aranan ve yargılama süreci devam eden başta FETÖ terör örgütü üyeleri, diğer terör örgütü üyeleri ve düzensiz göçmenlerin, deniz yoluyla İtalya’ya geçişlerini organize eden organizatörler tespit edildi. Jandarma ve Sahil Güvenlik ekipleri tarafından 2 Nisan saat 00.30’da gerçekleştirilen operasyonda, Urla ilçesi açıklarında bir tekne içerisinde Afganistan ve İran uyruklu 109 düzensiz göçmen ile organizatör olduğu değerlendirilen 4 şüpheli yakalandı.
Yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan düzensiz göçmenler sağlık kontrolleri yapılan işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Organizatör olduğu değerlendirilen şahıslar ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İzmir'de eğlence mekanına koronavirüs baskını! Böyle yakalandılar İzmir'de eğlence mekanına koronavirüs baskını! Böyle yakalandılar
Şehrin ortasında köy hayatı yaşıyorlarŞehrin ortasında köy hayatı yaşıyorlar
İETT otobüsünde iğrenç olay! Mastürbasyon yaptıİETT otobüsünde iğrenç olay! Mastürbasyon yaptı

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Şoförden hamile kadına tepki çeken söz: Kucağıma mı alayım?

Şoförden hamile kadına tepki çeken söz: Kucağıma mı alayım?

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Hafta sonu hangi illerde sokağa çıkma yasağı var?

Hafta sonu hangi illerde sokağa çıkma yasağı var?

Eşini yatak odasında başka biriyle yakaladı! Panikleyen adam böyle kaçmaya çalıştı

Eşini yatak odasında başka biriyle yakaladı! Panikleyen adam böyle kaçmaya çalıştı

Demirtaş'ın 3. ittifak sözlerine Kılıçdaroğlu'ndan ilk yorum

Demirtaş'ın 3. ittifak sözlerine Kılıçdaroğlu'ndan ilk yorum

Diğer Haberler

Yıkılan binanın altında kalıyordu! İşte kurtulma anı

İnanılmaz! Enkazdan böyle kurtuldu

Tunceli’de teröristlerin kullandığı mağara imha edildi

Tunceli’de teröristlerin kullandığı mağara imha edildi

İstanbul'da şehrin ortasında köy hayatı yaşıyorlar

Şehrin ortasında köy hayatı yaşıyorlar

Tekirdağ'da 5 noktada orman yangını

Tekirdağ'da 5 noktada orman yangını

Samsun'da şaşırtan trafik! Manzarayı gören 'Bugün kısıtlama yok mu' sorusunu sordu

O ilde 'Kısıtlama yok mu' dedirten manzara

Okullar ne zaman kapanacak? MEB duyurdu "Okullar kapanacak mı"

Okullar kapanıyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.