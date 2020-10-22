HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. FETÖ üyelerinin askeri okuldaki şifreleri ‘Tek tip kıyafet, eller dizde, hatırlamıyorum yerine anımsamıyorum’

FETÖ üyelerinin askeri okuldaki şifreleri ‘Tek tip kıyafet, eller dizde, hatırlamıyorum yerine anımsamıyorum’

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2020 14:47 | Son Güncelleme

Kırşehir merkezli FETÖ yapılanması "periyodik ve ardışık arama" operasyonunda yakalanan aralarında muvazzaf astsubayların da olduğu 1’i tutuklu 3 sanık Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıktı.Etkin Pişmanlık Hükümlerinden faydalanmak istediğini söyleyen tutuksuz yargılanan sanık M.M., askeri okullar sınavlarında FETÖ yapılanması şifresini anlattı.M.M., savunmasında mahkeme heyetine sınavlar öncesi örgütün prova yaptığını ve sınava girecek öğrencilerden ‘Tek tip kıyafet giymelerini, ellerini dizlerinde bulundurmalarını ve bilemedikleri sorular karşısında hatırlamıyorum yerine anımsamıyorum’ demelerini istediklerini söyledi.Playstation oynayalım mı?Tutuksuz yargılanan sanık M.M., 2012-2013 Yılları arasında kapatılan Serhat Dershanesi öğretmeni vasıtası ile örgütün abileri ile tanıştığını ve cemaat evine nasıl davet edildiğini şöyle anlattı;Dershane öğretmeni vasıtası ile cemaat evine davet edildim.

Kırşehir merkezli FETÖ yapılanması "periyodik ve ardışık arama" operasyonunda yakalanan aralarında muvazzaf astsubayların da olduğu 1’i tutuklu 3 sanık Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıktı.
Etkin Pişmanlık Hükümlerinden faydalanmak istediğini söyleyen tutuksuz yargılanan sanık M.M., askeri okullar sınavlarında FETÖ yapılanması şifresini anlattı.
M.M., savunmasında mahkeme heyetine sınavlar öncesi örgütün prova yaptığını ve sınava girecek öğrencilerden ‘Tek tip kıyafet giymelerini, ellerini dizlerinde bulundurmalarını ve bilemedikleri sorular karşısında hatırlamıyorum yerine anımsamıyorum’ demelerini istediklerini söyledi.

Playstation oynayalım mı?
Tutuksuz yargılanan sanık M.M., 2012-2013 Yılları arasında kapatılan Serhat Dershanesi öğretmeni vasıtası ile örgütün abileri ile tanıştığını ve cemaat evine nasıl davet edildiğini şöyle anlattı;
Dershane öğretmeni vasıtası ile cemaat evine davet edildim. Sınavlar kazanıldıktan sonra yüzde 10 oranında maaş kesintisi talep edildi. Örgüt evinde kitap okuyup sohbet ediyorduk. Bize askeri okullarda kimliklerinizi gizli tutun, alttan almayın ama üstte de olmayın deniliyordu. Örgüt evi buluşmaları öncesinde bana bir gün önce playstation oynayalım şeklinde mesaj geliyordu” dedi.

İçerisinde hat olan telefonla irtibat sağladılar
Mahkemede sınavı 2. Girişinden sonra kazanan E.Ü., adlı kişi ise kendi çabaları ile girdiği ilk sınavda kaybettiğini sınavı kazanan bir arkadaşı ile 2012 yılında temas kurduktan sonra örgüt evi ile de bağlantıya geçerek sınavı da kazandığını belirtti. E.Ü., okulu kazandıktan sonra kendini yapılanmaya sürükleyen kişinin içerisinde hat olan cep telefonu ile geldiğini ve irtibat kurmak istediğini beyan etti.

Önemli kişilerin adlarını kod isim olarak kullandılar
2012 yılında dershaneye giden sonrasında ise FETÖ yapılanması ile tanıştığını belirten sanık M.G., Örgüt evlerinde abilerin önemli kişilerin isimlerini kod isim olarak kullandıklarını ve tanışmadan sonra bu yolla irtibat sağladıklarını belirtti.
Askeri okul sınavlarına gitmeden 3 örgüt evi değiştirdiğini de anlatan M.G., “İlk girdiğim sınav olan KKK sınavını kaybettim abiler ise itiraz etmemi söyledi. Bizlerden evlilik üzerine yaptığımız sohbetlerde ise kendilerinin belirlediği kadınlarla evlenmemiz istendi. Yapılanmadan kaçmak için askeri okula girdikten sonra hat değişimi yaptım. Yapılanmayı okula girmek için basamak olarak kullandım” itirafında bulundu.
Sanıkların mevcut durumlarının durumunun devamına karar veren mahkeme heyeti duruşmayı 19 Kasım tarihine erteledi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Skandal iddia! İngiliz gençler Para kazanmak için... Skandal iddia! İngiliz gençler Para kazanmak için...
MSB: 3 PKK/YPG'li terörist, etkisiz hale getirildiMSB: 3 PKK/YPG'li terörist, etkisiz hale getirildi
KPSS Ön Lisans ve Ortaöğretim sınavına çok az zaman kaldı! KPSS Ön Lisans ve Ortaöğretim sınavına çok az zaman kaldı!
En Çok Okunan Haberler
Arkadaki aynayı unutunca önce rezil oldu... Gerçek çok başka çıktı
Arkadaki aynayı unutunca önce rezil oldu... Gerçek çok başka çıktı
Tartışma yaratan görüntüler: Elini cinsel organına götürdü
Tartışma yaratan görüntüler: Elini cinsel organına götürdü
Bakan Koca'dan Cem Yılmaz'ın çağrısına yanıt!
Bakan Koca'dan Cem Yılmaz'ın çağrısına yanıt!
Yılın transferi! Ezeli rakipten bedavaya geliyor!
Yılın transferi! Ezeli rakipten bedavaya geliyor!
Akılalmaz olay! Anlaştığı kadınla ilişkiye girerken gelenler...
Akılalmaz olay! Anlaştığı kadınla ilişkiye girerken gelenler...
Ümit Özdağ için flaş iddia: Gözü MHP liderliğinde
Ümit Özdağ için flaş iddia: Gözü MHP liderliğinde
İlginizi Çekebilir
Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır
Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır
Aşiret düğününde takı yarışı! 40 dakikada 1 milyon TL değerinde altın ve para takıldı
Aşiret düğününde takı yarışı! 40 dakikada 1 milyon TL değerinde altın ve para takıldı
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
İğrençlikleri bitmedi! Özel fotoğrafları önce ablasına, sonra...
İğrençlikleri bitmedi! Özel fotoğrafları önce ablasına, sonra...
Bir e-posta attı, hepsi yakalandı
Bir e-posta attı, hepsi yakalandı
Baraj gölü yüzeyinde şaşırtan görüntü
Baraj gölü yüzeyinde şaşırtan görüntü
Diğer Haberler
Uzaklaştırma kararı nedir bu tedbiri sadece kadın mı talep edebilir?
Uzaklaştırma kararını yalnızca kadın mı talep edebilir?
Vakaların azaldığı Antalya’da tedbirler sıkı tutuluyor, camilerden koronavirüs uyarısı yapılıyor
Vakalar düşüyor ama... Her ezan önce bu uyarı yapılıyor
MSB: 3 PKK/YPG'li terörist, etkisiz hale getirildi
MSB: 3 PKK/YPG'li terörist, etkisiz hale getirildi
Kilis Belediye Başkanlığına Servet Ramazan seçildi
Kilis Belediye Başkanlığına Servet Ramazan seçildi
Kısırlaştırma ameliyatına rağmen çocuk sahibi olan çifte güzel haber! AYM'den ihlal kararı
AYM'den flaş hak ihlali kararı
Markar Esayan son yolculuğuna uğurlanıyor! Törene Erdoğan da katılıyor
Markar Esayan son yolculuğuna uğurlanıyor
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.