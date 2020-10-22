FETÖ üyelerinin askeri okuldaki şifreleri ‘Tek tip kıyafet, eller dizde, hatırlamıyorum yerine anımsamıyorum’

Kırşehir merkezli FETÖ yapılanması "periyodik ve ardışık arama" operasyonunda yakalanan aralarında muvazzaf astsubayların da olduğu 1’i tutuklu 3 sanık Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıktı.

Etkin Pişmanlık Hükümlerinden faydalanmak istediğini söyleyen tutuksuz yargılanan sanık M.M., askeri okullar sınavlarında FETÖ yapılanması şifresini anlattı.

M.M., savunmasında mahkeme heyetine sınavlar öncesi örgütün prova yaptığını ve sınava girecek öğrencilerden ‘Tek tip kıyafet giymelerini, ellerini dizlerinde bulundurmalarını ve bilemedikleri sorular karşısında hatırlamıyorum yerine anımsamıyorum’ demelerini istediklerini söyledi.

Playstation oynayalım mı?

Tutuksuz yargılanan sanık M.M., 2012-2013 Yılları arasında kapatılan Serhat Dershanesi öğretmeni vasıtası ile örgütün abileri ile tanıştığını ve cemaat evine nasıl davet edildiğini şöyle anlattı;

Dershane öğretmeni vasıtası ile cemaat evine davet edildim. Sınavlar kazanıldıktan sonra yüzde 10 oranında maaş kesintisi talep edildi. Örgüt evinde kitap okuyup sohbet ediyorduk. Bize askeri okullarda kimliklerinizi gizli tutun, alttan almayın ama üstte de olmayın deniliyordu. Örgüt evi buluşmaları öncesinde bana bir gün önce playstation oynayalım şeklinde mesaj geliyordu” dedi.