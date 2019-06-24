FETÖ üyelerinin yurt dışına kaçırılması davası

EDİRNE (AA) - Edirne'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyelerini konsolosluk araçlarıyla yurt dışına kaçırdıkları iddiasıyla 1'i tutuklu 10 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

Edirne 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, Kocaeli'de tutuklu olan sanık Tamer E. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı, tutuksuz sanıklar ve avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

Savunmaların ardından esas hakkındaki görüşünü açıklayan iddia makamı, sanıklar Tamer E, Yücel K, Thundzay D.V. ve Ergin M.M'nin, "göçmen kaçakçılığı" suçundan cezalandırılmalarını, dosyadaki tüm sanıkların "silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan ise beraatini talep etti.

Tamer E, savunmasında, göçmen olduğu iddia edilen kişilerin mülteci olduğunu ileri sürdü. Göçmen kaçakçılığı suçunu kesinlikle kabul etmediğini ifade eden Tamer E, "Silahlı terör örgütü üyesi olduğu iddia edilen kişileri de tanımıyorum, onlara yardım etmedim. Suçsuzum ve beraatimi talep ediyorum." diye konuştu.