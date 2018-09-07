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FETÖ üyeliği iddiasıyla aranırken yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.09.2018 13:05 | Son Güncelleme

DENİZLİ'de yol denetimi yapan polis ekipleri, FETÖ/PDY üyesi olduğu iddiasıyla arandığı belirlenen, kapatılan Bank Asya'nın avukatlarından Y.P.'yi yakalayıp, gözaltına aldı.

FETÖ üyeliği iddiasıyla aranırken yakalandı

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA) - DENİZLİ'de yol denetimi yapan polis ekipleri, FETÖ/PDY üyesi olduğu iddiasıyla arandığı belirlenen, kapatılan Bank Asya'nın avukatlarından Y.P.'yi yakalayıp, gözaltına aldı.
Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçen çarşamba günü, Denizli- Ankara yolunda, kentin girişindeki polis noktasında denetim yaptı. Ekipler, kontrol sırasında, otomobil sürücüsünü durdurdu. Kimlik kontrolü yapan ekipler, otomobildeki Y.B.'nin, 'FETÖ/PDY üyesi olmak' suçundan arandığını tespit etti. Gözaltına alınan Y.B.'nin, kapatılan Bank Asya'nın avukatlığını yaptığı, kapatılan Hukuk Bilimleri Araştırma Derneği'ne üye olduğu belirlendi. Y.B.'nin emniyetteki sorgusunun sürdüğü bildirildi.

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