FETÖ üyeliği iddiasıyla aranırken yakalandı

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA) - DENİZLİ'de yol denetimi yapan polis ekipleri, FETÖ/PDY üyesi olduğu iddiasıyla arandığı belirlenen, kapatılan Bank Asya'nın avukatlarından Y.P.'yi yakalayıp, gözaltına aldı.
Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçen çarşamba günü, Denizli- Ankara yolunda, kentin girişindeki polis noktasında denetim yaptı. Ekipler, kontrol sırasında, otomobil sürücüsünü durdurdu. Kimlik kontrolü yapan ekipler, otomobildeki Y.B.'nin, 'FETÖ/PDY üyesi olmak' suçundan arandığını tespit etti. Gözaltına alınan Y.B.'nin, kapatılan Bank Asya'nın avukatlığını yaptığı, kapatılan Hukuk Bilimleri Araştırma Derneği'ne üye olduğu belirlendi. Y.B.'nin emniyetteki sorgusunun sürdüğü bildirildi.
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