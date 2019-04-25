FETÖ üyeliği suçlamasıyla yargılanan tarihçi yazar Talha Uğurluel'e tahliye 

Özden ATİK/İSTANBUL,(DHA)-FETÖ/PDY'ye ilişkin soruşturma kapsamında, "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanan tarihçi yazar Talha Uğurluel'in yurtdışına çıkış yasağı konularak tahliyesine karar verildi.

İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, 7 buçuk yıldan 15 yıla kadar hapsi istenen tutuklu sanık Talha Uğurluel ve avukatı Hakan Tunçkol katıldı. Talha Uğurluel, Kaynak Holding'e bağlı bir yayınevinde 2005-2006 yıllarında editör olarak çalıştığını belirtti. Sanık Uğurluel, "Bu dönemde dört farklı kitap çıkardım. Ancak bana para ödemediler. Kitap yazmamı da istemediler. Ben de bu nedenle buradan 2006'da ayrıldım" dedi. Birçok konferansa sanat tarihçisi olarak çağrıldığını söyleyen Uğurluel, aynı zamanda turizm rehberliği de yaptığını ileri sürdü. Çok sayıda öğrenciyi ve tanınmış işadamı için turlar düzenlediğini ifade eden sanık Uğurluel, kendisine sorulan telefon görüşmelerindeki kişilerin ise yayınevinin yazarları olduğunu belirtti.

"İTAATİ KABUL EDECEK İNSAN DEĞİLİM"

FETÖ'nün sözde "Batı Avrupa İmamı" Süleyman Tiftik tarafından kendisine Fatih Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olması için teklif aldığını söyleyen sanık Talha Uğurluel, "Üniversite, bana dört defa uyarı verdi dersleri dışarda yaptığım için. Cemaat yapısında baskı vardır, onlara itaati kabul etmediğim için bana bu uyarıları verdiler. Tiftik'in ayrılmasının ardından soy ismini hatırlayamadığım Tarık adında biri üniversitenin genel sekreteri oldu. Benim dışarda konferans vermemi ve farklı aktiviteler yapmamamı söyledi. Aksi takdirde bana kapıyı gösterdiler. Cemaatte baskı vardı. İtaati kabul edecek bir insan değilim. Bu yapıda bir insan olmadığım için de bu insanlarla anlaşamadım. Ben de bu nedenle 2008 yılında üniversiteyle tüm bağımı kopardım" diye konuştu.