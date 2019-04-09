- FETÖ üyeliği suçundan yargılanan eski savcı 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Özden ATİK / İSTANBUL, (DHA) FETULLAHÇI Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak suçundan yargılanan ve meslekten ihraç edilen Balyoz davası savcılarından Hüseyin Kaplan, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" suçundan 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

"BEN TERÖRİST DEĞİLİM"

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Hüseyin Kaplan getirildi. Duruşmayı, o dönemde Balyoz davasından yargılanmış olan eski CHP Milletvekili Dursun Çiçek de izleyici olarak takip etti.

Sanık Hüseyin Kaplan son savunmasında, "Terör eylemini tasvip etmiyorum. Bana karşı kinle hareket etmeyiniz. Anadolu'dan yetişmiş bir insanım. Suça ve suçluya karşıyım. Ceza verecekseniz bunları göz önüne alın. Kaldığım koğuşta insanlar beddua etmeye zorlanıyor. Ama ben sizin düşmanınız değilim. Belki şartlar değişecek. 2010 yılında Ergenekon'a, Balyoz'a bakış ile şimdiki arasında fark olduğunu görüyorsunuz. 2025'te de belki bugünkü olaylara bakışınız değişecek. Sizin gibi insanım, hata yapmış olabilirim" dedi. Sanık Kaplan son sözünde de "Ben terörist değilim. Suç işlendiğini öğrendikten sonra bağımı kestim. Etkin pişmanlık hükümlerinden ve lehime kanunlardan faydalanmayı talep ediyorum" dedi.