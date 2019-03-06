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FETÖ üyeliğinden aranan çift yol kontrolünde yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.03.2019 15:52 | Son Güncelleme

Konya'da FETÖ üyesi oldukları iddiasıyla aranan karı koca, Karapınar ilçesinde yol kontrolünde gözaltına alındı

Konya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı çıkarılan çift, Karapınar ilçesinde yol kontrolünde yakalandı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında örgüt üyesi olduğu tespit edilen T.B. (30) ve eşi E.B. (28) hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Karapınar-Konya kara yolunda kontrol yapan polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri bir aracı durdurdu.

Kimlik sorgusunda terör örgütüne yönelik soruşturma kapsamında arandıklarını tespit edilen T.B. ve E.B. gözaltına alındı.

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ Konya PDY

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