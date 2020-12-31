FETÖ üyeliğinden aranan kadın öğretmen hücre evinin bulunduğu binada yakalandı

İstanbul’da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan “mahrem imamlara” yönelik düzenlenen operasyonda örgütün kritik isimlerinden 2 şüpheli yakalanırken, aynı hücre evinin bulunduğu binadaki başka bir dairede aktif olarak kamuda öğretmenlik yapan Safiye Ş. adlı FETÖ üyesi kadının da yakalandığı öğrenildi.

Emniyet kaynaklarının aktardığı bilgiye göre; İstanbul polisi tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmada, örgütün sözde avukatlardan sorumlu ‘mahrem imam’ diye tabir ettiği hücre sorumlusu Kamil Bakum ile Eşref Üstünova adlı teröristler yakalanmıştı. Hücre evinin bulunduğu binada FETÖ üyesi başka bir kadın daha yakalandı. Ümraniye’de örgüte ait ‘gaybubet evi’ olarak adlandırılan hücre evin olduğu apartmana düzenlenen operasyonda yakalanan Bakum ve Üstünova’nın yanı sıra, söz konusu aynı hücre evinin bulunduğu binadaki bir başka dairede ise halen aktif olarak kamuda öğretmenlik yapan Safiye Ş. adlı FETÖ üyesi kadının da yakalandığı belirtildi.