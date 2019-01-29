FETÖ üyeliğinden aranan zanlı örgüt evinde yakalandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'deki Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında İstanbul'da gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca, örgütün gizli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı öne sürülen Ali T. hakkında gözaltı kararı verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, zanlıyı İstanbul'da saklandığı örgüt evinde yakaladı.
Kente getirilen Ali T, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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