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FETÖ üyeliğinden hapis yatıp beraat etmişti: Gülen/CIA fırsatını bulsun yine darbe yaptırabilir!

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.01.2019 14:30 | Son Güncelleme

Fethullah Gülen'in önünde ağlayarak şiir okurken kaydedilen görüntüleri ortaya çıkan ve 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında gözaltına alınarak daha sonra tahliye edilen Devrimci Sosyalist İşçi Partisi üyesi Mücteba Kılıç, Twitter hesabından çok konuşulacak bir iddiada bulundu. Kılıç, 'Fethullah Gülen/CIA fırsatını bulsun yine darbe yaptırabilir' dedi.

FETÖ üyeliğinden hapis yatıp beraat etmişti: Gülen/CIA fırsatını bulsun yine darbe yaptırabilir!

Fethullah Gülen'in önünde ağlayarak şiir okuduğu görüntüler ortaya çıkan ve kamuoyunda 'kumpas davaları' olarak bilinen yargılamalara verdiği destekle tanınan Devrimci Sosyalist İşçi Partisi (DSİP) üyesi avukat Mücteba Kılıç, Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.

'Yeniden darbe yapılabileceğini' iddia eden Kılıç, paylaşımında "Fetullah Gülen/CIA fırsatını bulsun yine darbe yaptırabilir. Zira has Fetöcü olup darbeden alınanlara örgüt çözülmesin diye sürekli yeni darbe tarihi geliyordu. Birçok asker ‘komutanım görevde, ben neden tutuklandım' şaşkınlığı içindeydi" ifadelerini kullandı.

'FETÖ'nin devletin kurumlarında hala varlık gösterdiğini' de iddia eden Kılıç ayrıca "Devletin birçok kurumunda hala var olduklarını biliyoruz. 26 ay suçsuz yere tutuklu kaldığımı görüyorsunuz. Vicdanınız varsa gidin devlete bildiklerinizi anlatın. Yalancı ve kaçakların, iki yüzlülerin peşinden gitmeyin. Dedelerimize olan vatan borcunuzu ifa edin" dedi.

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15 Temmuz darbe kalkışmasının ardından gözaltına alınan ve FETÖ'ye üye olmak suçlamasıyla yargılandığı davada etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak itirafçı olmuştu.
Mahkemeye 100'den fazla örgüt mensubunun ismini yazılı olarak veren Kılıç ve beraberindeki 12 sanığın ise tahliyesine karar verilmişti.

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2010 yılına kadar örgütü cemaat olarak bildiğini ancak 2011'den itibaren de bağını kestiğini ileri süren Kılıç, FETÖ ile bir alakasının olmadığını iddia etti.

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Mücteba Kılıç FETÖ 15 Temmuz darbe girişimi Fethullah Gülen yeni darbe iddiası

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