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'FETÖ üyeliği'nden ihraç edildi, uyuşturucudan gözaltına alındı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.02.2019 12:59 | Son Güncelleme

ANKARA'ya girişte, sürücüsü durdurulan otomobilde, 3 kilogram 555 gram skunk maddesi ele geçirildi.

Fatih POYRAZ/ANKARA, (DHA) - ANKARA'ya girişte, sürücüsü durdurulan otomobilde, 3 kilogram 555 gram skunk maddesi ele geçirildi. Arama yapılan aracın sürücüsü M.Y. ile ona yardım eden önceki aracın sürücüsü D.B., gözaltına alındı. D.B.'nin, Jandarma Genel Komutanlığı'nda görev yaparken, 'FETÖ üyeliği'nden ihraç edildiği öğrenildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin istihbari çalışmaları sonucu İstanbul'dan Ankara'ya 2 otomobille uyuşturucu madde getirileceği belirlendi. Ekipler, Ankara girişindeki Akıncılar Gişeleri bölgesinde önlem aldı. Plakaları belirlenen otomobillerin sürücüleri, polis ekiplerince burada durduruldu. Arama yapılan aracın ön tarafındaki gizli bölmede, 23 paket içinde, 3 kilogram 555 gram skunk maddesi ele geçirildi. Bu aracın sürücüsü M.Y. ile ona yardım eden öndeki aracın sürücüsü D.B. gözaltına alındı. D.B.'nin, daha önce Jandarma Genel Komutanlığı'nda görevli olduğu ve 'FETÖ üyeliği'nden ihraç edildiği tespit edildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. M.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, D.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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