FET\u00d6 \u00fcyeli\u011finden yarg\u0131lanan eski savc\u0131 Ferhat Sar\u0131kaya, "silahl\u0131 ter\u00f6r \u00f6rg\u00fct\u00fcne \u00fcyelik" su\u00e7undan 10 y\u0131l hapis cezas\u0131na \u00e7arpt\u0131r\u0131ld\u0131.Kendi \u00f6l\u00fcm\u00fcn\u00fc bilen kahinden \u015foke eden T\u00fcrkiye kehaneti!Burhaniye\u2019de \u00e7at\u0131 yang\u0131n\u0131 korkuttuMa\u011fazada omuz atma kavgas\u0131 \u00e7\u0131kt\u0131, ortal\u0131k sava\u015f alan\u0131na d\u00f6nd\u00fc
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