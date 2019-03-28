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FETÖ üyeliğinden yargılanan eski savcı Ferhat Sarıkaya, "silahlı terör örgütüne üyelik" suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

YAŞAM HABERLERİ  | 28.03.2019 11:50 | Son Güncelleme

FETÖ üyeliğinden yargılanan eski savcı Ferhat Sarıkaya, "silahlı terör örgütüne üyelik" suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

FETÖ üyeliğinden yargılanan eski savcı Ferhat Sarıkaya, "silahlı terör örgütüne üyelik" suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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