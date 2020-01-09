"FETÖ üyeliği"nden yargılanan eski Uşak Üniversitesi Rektörü Çelik'e beraat

Uşak 2. Ağır Ceza Mahkemesi, Yargıtayın bozma kararına uyarak, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle yargılanan eski Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sait Çelik'in beraatine hükmetti.

Tutuksuz yargılanan Çelik, Yargıtay 16. Ceza Dairesinin geçen yıl Haziran ayındaki bozma kararının ardından Uşak 2. Ağır Ceza Mahkemesinde yeniden hakim karşısına çıktı.

Mahkemenin daha önce sanık hakkında FETÖ üyesi olduğu iddiasıyla verdiği 7 yıl 11 ay hapis cezasına ilişkin, İzmir Bölge Adliyesi 2. Ceza Dairesinin onama, Yargıtay 16. Ceza Dairesinin bozma kararları duruşmada okundu.

Eski rektör Çelik, 17-25 Aralık süreci sonrası FETÖ ile her alanda mücadele ettiğini savunarak, "Rektörlük görevini yürüttüğüm Uşak Üniversitesinde ve sosyal medya hesaplarımla bu örgüte savaş açtım. Canhıraş şekilde FETÖ ile mücadale ettiğim halde haksız şekilde ceza aldım. Suçsuzluğum Yagıtay 16. Ceza Dairesinin verdiği kararla ortaya çıktı. Mahkemenizin Yargıtayın kararına uyacağını düşünüyor ve beraatimi istiyorum." diye konuştu.