FETÖ üyesi 3 kadın, Amasya'da yakalandı

Sinan HARMANCI/AMASYA, (DHA)- AMASYA’da, polis tarafından düzenlenen operasyonda FETÖ/PDY mensubu oldukları iddia edilen 3 kadın şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, haklarında FETÖ/PDY üyesi oldukları iddiasıyla yakalama kararı olan ve Amasya’da aranan Elif kod adlı Z.B., Ankara’da aranan Buse kod adlı B.S.E. ve Samsun’da aranan H.B., isimli şüphelilerin Şeyhçui Mahallesi’nde bir apartmanda gizlendiklerinin tespit edilmesi üzerine harekete geçti. Polis tarafından düzenlenen operasyonda 'abla' oldukları öne sürülen 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Evde yapılan aramada ise 9 bin 242 TL, 577 dolar ve 50 euro ele geçirildi. 3 şüpheli emniyete götürüldü.
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