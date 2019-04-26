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FETÖ üyesi Ali Sipahi 5 Nisan'dan beri Brezilya'da gözaltında tutuluyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2019 06:32 | Son Güncelleme

Türkiye'nin Brezilya'dan sınır dışı edilerek iadesini talep ettiği FETÖ üyesi Ali Sipahi'nin 5 Nisan'dan beri bu ülkede gözaltında olduğu öğrenildi

Türkiye'nin Brezilya'dan sınır dışı edilerek iade edilmesini istediği FETÖ üyesi Ali Sipahi'nin, Amerika'dan Sao Paulo kentine döndüğü 5 Nisan tarihinden beri gözaltında olduğu öğrenildi.

Brezilya yetkili makamlarına göre, Brezilya Yüksek Mahkemesi, 19 Mart'ta Sipahi'nin gözaltına alınmasına karar verdi.

Brezilya polisinin medyaya da yansıyan tutanağına göre, FETÖ üyesi Sipahi, Amerika'dan Sao Paulo kentine döndüğü 5 Nisan'da Guarulhos Havaalanı'nda Brezilya Federal Polisi tarafından gözaltına alındı.

O tarihten beri gözaltında tutulan Ali Sipahi'nin Türkiye'ye iade talebi, Brezilya Yüksek Mahkemesi tarafından değerlendiriliyor.

Brezilya Federal Yüksek Mahkeme Hakimi Edson Fachin, Sipahi'nin 3 Mayıs günü saat 10.00'da mahkemede dinlenilmesine karar verdi.

Brezilya Adalet Bakanlığının kendi internet sitesinde yer alan kamuya açık bilgilere göre, 2007 yılından beri bu ülkede yaşayan Ali Sipahi, 13 Ekim 2016 tarihinde Brezilya vatandaşlığına geçti.

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Anahtar Kelimeler:
ali sipahi brezilya FETÖ

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