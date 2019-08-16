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FETÖ üyesi iddiasıyla aranan Eskişehir’de kadın yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.08.2019 11:14 | Son Güncelleme

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi olduğu gerekçesiyle aranan kadın Eskişehir’de yakalanarak gözaltına alındı.Edinilen bilgilere göre, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından Kütahya Ağır Ceza Mahkemesi tarafından ‘Silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etmek’ suçundan hakkında yakalama kararı bulunan Sema B.’nin Eskişehir’de olduğunu öğrenildi.

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi olduğu gerekçesiyle aranan kadın Eskişehir’de yakalanarak gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından Kütahya Ağır Ceza Mahkemesi tarafından ‘Silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etmek’ suçundan hakkında yakalama kararı bulunan Sema B.’nin Eskişehir’de olduğunu öğrenildi. Hakkında 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası olan Selma B., saklandığı evde yakalanırken, zanlının emniyetteki sorgusunun ardından cezaevine gönderildi.

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