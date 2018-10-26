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FETÖ üyesi oldukları iddiasıyla 5 rütbeli asker tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.10.2018 09:18 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de 2 gün önce FETÖ/PDY terör örgütünün askeri mahrem yapılanması kapsamında gözaltına alınan Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na mensup 5 asker, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'de 2 gün önce FETÖ/PDY terör örgütünün askeri mahrem yapılanması kapsamında gözaltına alınan Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na mensup 5 asker, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.
Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce FETÖ/PDY terör örgütünün asker mahrem yapılanmasının deşifresine yönelik operasyon yapıldı. Mahrem imamlar tarafından ankesörlü veya kontörlü hatlardan örgüt içi iletişim kapsamında ardışık olarak arandıkları belirlenen 8 kişiye yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 5 kişi, sorgusunun ardından hakim karşısına çıkarıldı. 5 asker, silahlı terör örgütü üyesi olmak suçuyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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