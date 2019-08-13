ATİNA (AA) - Yunanistan'da, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in akrabası olduğunu belirten bir Türk vatandaşının, eşiyle siyasi iltica talebinde bulunduğu bildirildi.

Yunan "vice.com.gr" isimli sitenin haberine göre, marttan itibaren Yunanistan'da bulunan ve Yunan makamlarına FETÖ elebaşının yakın çevresinden olduğuna dair kanıtlar sunan 29 yaşındaki kişi, aynı zamanda FETÖ'nün darbeci sözde Hava Kuvvetleri imamı Adil Öksüz'ün akrabası olduğunu da ifade etti.

İnternet siteye konuşan ve ismi açıklanmayan kişi, FETÖ 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından, 2018'de eşiyle Makedonya'ya kaçtığını ve sonrasında kendileri için daha güvenli olduğunu düşündüğü için Yunanistan'a geçtiklerini belirtti.

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Büyükbabası ile babasının da FETÖ üyesi olduğunu anlatan ve hayatından endişe ettiğini belirten kişi, Yunan makamlarına sunmak üzere elinde 2016'da Bodrum'da çekilmiş video görüntüleri bulunduğunu ifade etti.