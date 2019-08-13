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FETÖ üyesi Türk vatandaşlarının Yunanistan'dan "iltica" talebi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.08.2019 15:18 | Son Güncelleme

Örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in yakını ve FETÖ'nün darbeci sözde Hava Kuvvetleri imamı Adil Öksüz'ün akrabası olduğunu belirten bir Türk vatandaşı, eşiyle siyasi iltica talebinde bulundu - Kilimli Adası'nda, Türk Hava Kuvvetlerinde pilot olduğunu öne süren bir Türk vatandaşının da polis karakoluna giderek, Yunanistan'dan siyasi iltica talebinde bulunduğu iddia edildi

ATİNA (AA) - Yunanistan'da, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in akrabası olduğunu belirten bir Türk vatandaşının, eşiyle siyasi iltica talebinde bulunduğu bildirildi.

Yunan "vice.com.gr" isimli sitenin haberine göre, marttan itibaren Yunanistan'da bulunan ve Yunan makamlarına FETÖ elebaşının yakın çevresinden olduğuna dair kanıtlar sunan 29 yaşındaki kişi, aynı zamanda FETÖ'nün darbeci sözde Hava Kuvvetleri imamı Adil Öksüz'ün akrabası olduğunu da ifade etti.

İnternet siteye konuşan ve ismi açıklanmayan kişi, FETÖ 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından, 2018'de eşiyle Makedonya'ya kaçtığını ve sonrasında kendileri için daha güvenli olduğunu düşündüğü için Yunanistan'a geçtiklerini belirtti.

- İltica başvurusuyla ilgili mülakata alınacak

Büyükbabası ile babasının da FETÖ üyesi olduğunu anlatan ve hayatından endişe ettiğini belirten kişi, Yunan makamlarına sunmak üzere elinde 2016'da Bodrum'da çekilmiş video görüntüleri bulunduğunu ifade etti.

İsmi açıklanmayan kişi, Yunan hükümetine ve halkına kendilerine gösterdiği konukseverlikten dolayı minnettar olduğunu da söyledi.

Söz konusu kişi ve 26 yaşındaki eşi, gelecek günlerde Selanik İltica Komisyonu'nda başvurusuyla ilgili mülakata alınacak.

- THK pilotu, "siyasi iltica talebinde bulundu" iddiası

Öte yandan, Yunan "newsbomb" haber sitesindeki haberde ise Kilimli Adası'nda (Kalimnos), Türk Hava Kuvvetlerinde pilot olduğunu belirten bir Türk vatandaşının, karakola giderek Yunanistan'dan siyasi iltica talebinde bulunduğu iddia edildi.

Söz konusu kişinin, pazartesiden bu yana Kilimli karakolunda tutulduğu bildirildi.

Yunan makamlarının verilerine göre, 2019'un ilk üç ayında bin 100 Türk vatandaşı, Yunanistan'dan siyasi iltica talebinde bulundu.

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sonrasında Yunanistan'a geçerek iltica talebinde bulunan Türk vatandaşlarının sayısının 8 binin üzerinde bulunduğu belirtiliyor.

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