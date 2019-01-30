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FETÖ üyesi, üniversite sınavında çıkacak soruları vermiş

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2019 16:06 | Son Güncelleme

Samsun'da, FETÖ/PDY üyeliğinden daha önce 7 yıl 6 ay hapis cezası verilen kişi, örgüt mensubu öğrencilere üniversite sınavında çıkacak soruları verdiği ortaya çıkınca yeniden gözaltına alındı

Samsun'da, FETÖ/PDY üyeliğinden 7 yıl 6 ay hapis cezası verilen kişi, örgüt mensubu öğrencilere üniversite sınavında çıkacak soruları verdiği ortaya çıkınca yeniden gözaltına alındı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca, örgütün mahrem asker yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan askerlerin ifadeleri doğrultusunda, Samsun 4. Ağır Ceza Mahkemesince tutuksuz yargılandığı davada "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verilen Ahmet Öner'in üniversite sınavında çıkacak soruları örgüt mensubu öğrencilere verdiğini belirlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, düzenledikleri operasyonda örgütün "mahrem askeri yapılanması" içerisinde "mahrem abilik" yaptığı öne sürülen Öner'i gözaltına aldı.

Şüphelinin okul veya dershanelerden seçilen öğrencileri örgütün amaç ve çıkarları doğrultusunda yetiştirdiği, kod isim vererek askeri okullara yerleştirdiği, deşifre olmamaları için ankesörlü telefonlar aracılığıyla irtibat sağladığı öne sürüldü.

Darbe girişiminde örgütün talimatları doğrultusunda hareket edecek mahrem askerlerin yetiştirilmesine katkı sağladığı iddia edilen şüphelinin, yapılan üst aramasında ele geçirilen cep telefonunun şifresini örgütsel bir tavır sergileyerek vermediği ve telefonun incelenmesine mani olmaya çalıştığı iddia edildi.

Zanlının cep telefonunda yapılan incelemede, daha önce ABD'de hizmet veren "TorGuard" isimli uygulama üzerinden internete bağlandığı, telefonundaki mesaj ve dokümanları ise şifrelediği anlaşıldı.

Öner, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Öner'in, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 9 yıl 5 ay 12 gün hapis cezasına çarptırılan ve örgütün "Samsun bölge öğrenci sorumlusu" olduğu iddia edilen Ragibe Öner'in eşi olduğu öğrenildi.

Öte yandan Öner'in, aldığı cezayı Samsun Bölge Adliye Mahkemesine taşıdığı belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
Ahmet Öner Cumhuriyet Başsavcılığı Samsun Terörle Mücadele Şubesi

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